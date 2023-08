E alla fine diranno di… SI

NewTuscia – FRASCATI – Il prossimo 7 ottobre, nell’ esclusiva ed elegante location, Villa Tuscolana in Frascati, il Duca Antonino d’Este Orioles, convolerà a nozze con la Baronessa Loredana dell’Anno.

La coppia, nota al jet set e alle cronache mondane, per le svariate attività di filantropia e beneficenza in cui sono da sempre impegnati e per i numerosi eventi che li hanno visti protagonisti nel portare avanti e realizzare importanti progetti umanitari, celebrerà l’unione matrimoniale alla presenza di un selezionatissimo numero di Amici, esponenti dell’imprenditoria, della Nobiltà Italiana e del mondo dello spettacolo, oltre che ai parenti degli sposi, giungeranno a Villa Tuscolana sia dall’Italia che dall’Estero.

L’organizzazione dell’evento, è stata affidata a Daniele Colozza, con la Direzione Artistica di Alfonso Stagno

