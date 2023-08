NewTuscia – VITERBO – Colpo di scena! La Us Viterbese 1908 è stata ammessa al prossimo campionato di Promozione. È stata accolta infatti la domanda della società del presidente Romano.

“Si rende noto che la Figc – si legge nel comunicato – ha accolto l’istanza presentata dalla Us Viterbese 1908 Srl finalizzata a ottenere il nulla osta alla partecipazione al campionato di Promozione 2023-2024. Nel recepire tale autorizzazione, ribadendo quanto disposto dalla Figc, la Lega nazionale dilettanti ha autorizzato l’ammissione, in sovrannumero, della Us Viterbese 1908 Srl al campionato di Promozione”.

La squadra gialloblù sarà quindi ai nastri di partenza del prossimo campionato che inizierà domenica 17 settembre. Al momento ancora non si sa nulla sui giocatori, sui dirigenti e sullo staff tecnico che formeranno la nuova squadra.

Sicuramente il progetto sta nascendo e ritardo e se la Viterbese vorrà allestire una squadra competitiva nelle prossime settimane dovrà certamente correre. A questo punto la società del presidente Romano potrebbe anche partecipare alla manifestazione di interesse per la gestione dello stadio Enrico Rocchi in vista di questa stagione, pubblicato dal Comune di Viterbo.