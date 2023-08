NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Intervengo brevemente, ma in maniera decisa, sui contenuti dell’ennesimo articolo denigratorio uscito lo scorso 8 agosto nei confronti della mia maggioranza e del Comune che ho il pregio di amministrare. Articolo di un giornale on-line che sembra ossessionato, fin dai tempi della campagna elettorale, dal mio gruppo di governo e in particolare dall’operato dell’Assessore Corniglia che è stato oggetto di continui e ingiustificati attacchi, oltre che mortificazioni di natura personale, di fronte ai quali – pur avendo una natura pacifica – è diventato impossibile tacere.

Rimetto al mittente ogni tipo di accusa e insulto da sempre a lui rivolti! Un assessore che al di là della canizza mirata che si sta cercando di muovere nei suoi confronti, sta dimostrando ogni giorno, con grande serietà, competenza e dedizione, grandi qualità amministrative supportate da obiettivi concreti raggiunti e in via di realizzazione. Qualità riconosciute da tutta la maggioranza e dai nostri cittadini.

Disconosco in toto la dichiarazione che mi è stata attribuita dalla stessa testata, con la quale io avrei “decifrato” o “tradotto” il significato di un post di Corniglia, affermando che il riferimento alla “mela marcia” alludesse a un dipendente comunale.

Un post che Corniglia ha pubblicato sul suo profilo social personale e ribadisco personale, che nulla aveva a che fare con questioni politiche o amministrative come affermato anche dallo stesso Assessore.

I dipendenti comunali stanno affrontando con noi enormi difficoltà gestionali a causa della situazione socio-economica attuale e dello stato in cui abbiamo trovato il Comune e li ringrazio ora e li ringrazierò sempre per l’impegno, la passione, l’attaccamento al territorio e per la professionalità che ci stanno dimostrando, che molto spesso va ben oltre il dovuto.

Il sindaco Emanuela Socciarelli