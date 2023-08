Tra momenti tradizionali che si rinnovano negli anni ed eventi di intrattenimento che richiamano la partecipazione del grande pubblico, anche quest’anno si preannuncia una festa spettacolare!

In cartellone, tra gli altri: Elettra Lamborghini e i Collage in concerto, la solenne processione con il fragoroso bombardamento, una serata dance dedicata agli anni ’90 e il gran finale con lo spettacolo pirotecnico del lunedì sera affidato alla ditta Pirolandia di Bagheria

NewTuscia – VALLERANO – È ormai iniziato, inesorabile, il conto alla rovescia per l’edizione 2023 della Festa di San Vittore martire, patrono di Vallerano: una manifestazione tra le più importanti nel panorama delle feste patronali della Tuscia viterbese, per tradizione e per la qualità degli eventi in programma.

Vallerano, anche quest’anno, è pronta a mostrare il suo lato migliore e una grande capacità di accoglienza. Al termine di un lunghissimo anno di lavoro, di impegni giornalieri, di passione e di dedizione per la propria comunità e per San Vittore, il Comitato festeggiamenti 2022/23 comunica ufficialmente gli eventi principali di un cartellone fitto di appuntamenti che riempiranno i 5 giorni della festa patronale.

IL GRAN RITORNO DEI COLLAGE IN CONCERTO A VALLERANO

Venerdì 18 agosto, Piazza della Repubblica, ore 21,30

Ingresso gratuito

I Collage, la band capitanata da Tore Fazzi, che in tanti ricordano per i molti brani di successo ( da Due ragazzi nel sole a Un’altra estate, da La gente parla fino a SOS) è pronta ad esibirsi in Piazza della Repubblica a Vallerano. Appuntamento venerdì 18 agosto, alle ore 21,30. Ingresso gratuito.

I Collage, sono tornati di recente in tutte le radio e piattaforme di streaming digitale con il brano Rinasco. Il nuovo singolo della band, che da anni scrive pagine importanti della storia della musica italiana, racconta l’amicizia, l’amore per la vita e la speranza.

Un nuovo ritorno alle scene e ai palcoscenici che sarà celebrato anche a Vallerano, per la festa di san Vittore.

ELETTRA LAMBORGHINI A VALLERANO CON IL SUO ELETTRATON TOUR

Sabato 19 agosto, Piazzale Madonna del Ruscello, ore 21,30

Ingresso gratuito

Elettra Lamborghini, la regina del Reggaeton, sabato 19 agosto, presso il piazzale antistante il santuario della Madonna del Ruscello, alle ore 21,30, porterà a Vallerano il suo Elettraton tour.

Elettra Lamborghini a Vallerano, con oltre 7 milioni di follower solo su Instagram, si preannuncia uno dei momenti più calienti e danzanti del calendario estivo della Tuscia viterbese.

Un appuntamento, dunque, da non mancare: Elettraton tour, il 19 agosto a Vallerano, per la Festa di San

LA PROCESSIONE DI SAN VITTORE MARTIRE: LA TRADIZIONE CHE SI RINNOVA

Domenica 20 agosto, ore 17,30

Per i valleranesi, la solenne processione della domenica pomeriggio, con il trasporto della macchina di San Vittore Martire per le vie del paese, è sicuramente il momento più sentito dei cinque giorni di festa.

All’apprensione legata all’incredibile sforzo sostenuto dai facchini, si accompagna un fortissimo sentimento di devozione legata al Santo Patrono. La comunità si ritrova unita, come non mai. È la tradizione che si rinnova!

E, poi, c’è l’inimitabile spettacolo pirotecnico, il fragoroso bombardamento, che precede il rientro del Santo Patrono in chiesa. Uno spettacolo che mozza il fiato e che, quest’anno, è stato affidato alla ditta Pirolandia di Bagheria.

’90 MANIA, I PIÙ GRANDI SUCCESSI DANCE, POP E RADIO DEI MITICI ANNI NOVANTA

Domenica 20 agosto, piazza della repubblica, ore 21,30

Ingresso gratuito

Pronti a fare un viaggio nel tempo negli splendidi anni ’90? L’appuntamento da non mancare è quello con ’90 Mania e con alcuni dei più grandi successi dance, pop e radio di un decennio mitico che ha segnato la storia musicale e personale di molti di noi.

Uno spettacolo, adatto per adulti e bambini, coinvolgente nel quale si balla e si canta e dove è difficile, praticamente impossibile, rimanere fermi, senza lasciarsi andare al movimento e al divertimento.

GRAN FINALE CON IL PIÙ GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL CENTRO ITALIA

Lunedì 21 agosto, ore 23

Come ogni anno, i festeggiamenti in onore di San Vittore, patrono di Vallerano, si concludono in maniera straordinaria, con il più grande spettacolo pirotecnico del Centro Italia che, quest’anno, sarà eseguito dalla ditta Pirolandia di Bagheria.

Come da tradizione, decine di migliaia di spettatori giungeranno a Vallerano per godersi un evento di luci e suoni, imparagonabile e imperdibile.

Da Bagheria, la ditta Pirolandia arriva nella Tuscia sulla scia degli apprezzamenti ricevuti su tutto il territorio nazionale e anche a livello internazionale, nella ricerca della perfetta sincronizzazione e armonizzazione tra il suono, il tempo, il ritmo, la simmetria degli effetti e le coreografie.