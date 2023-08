NewTuscia – GUBBIO – Dopo il live di Serena Brancale del 3 agosto, in collaborazione con Correnti Jazz Festival, prende ufficialmente il via l’11 agosto la 22a edizione del Festival Gubbio No Borders, la brillante manifestazione organizzata dall’Associazione Jazz Club Gubbio con la direzione artistica di Luigi Filippini, che ogni anno porta a Gubbio grani artisti del panorama musicale nazionale e internazionale.

Il cartellone artistico 2023 presenta un programma ancora più vasto rispetto alle precedenti edizioni: oltre ai concerti di musicisti prestigiosi come Fabrizio Bosso, Francesco Cafiso e il duo Musica Nuda di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, venerdì 11 agosto alle 11.30 prendono il via i live diffusi sulle terrazze di Gubbio, che continueranno il 12, 18 e 19 agosto con tante formazioni che si avvicenderanno sulle terrazze più suggestive della città tra corso Garibaldi, via Cairoli, via dei Consoli – Fontana del Bargello e San Martino – Torrente Camignano. I concerti sono fruibili liberamente, senza biglietto d’ingresso.

I primi appuntamenti nel dettaglio: venerdì 11 agosto alle 11.30 nella terrazza in Corso Garibaldi, il duo Massimiliano Panunzi e Antonio Riccardini, alle 18.30 il trio di Lorenzo Francioli, Marco Marino e Nicola Polidori. Il 12 agosto, sulla terrazza all’angolo tra Corso Garibaldi e Via Cairoli, alle 11.30 si esibirà il trio formato da Massimiliano Panunzi, Antonio Riccardini e Giuseppe Marchesini, mentre alle 18.30 il trio di Leonardo Marini, Massimiliano Panunzi e Alberto Chioni.

Sempre a ingresso gratuito, il 13, 20 e 27 agosto alle ore 11.30 si terranno i tradizionali concerti del mattino, organizzati al Voltone del Palazzo Ducale di Gubbio. Protagoniste tre formazioni: Jazz at movie (in collaborazione con Gubbio Oltre Festival), la Rico Migliarini Blues Band e il Giovanni Palombo Acoustic Trio.



Il programma principale

Mercoledì 16 agosto al Teatro Romano di Gubbio si terrà un grande omaggio a Pino Daniele: protagonisti i musicisti che lo hanno accompagnato nelle varie tournée: il bassista Gigi De Rienzo e il tastierista Ernesto Vitolo. Accanto a loro sul palco, il batterista Claudio Romano, il sassofonista Gigi Patierno, il chitarrista Osvaldo Di Dio (che ha collaborato con grandi nomi tra cui Franco Battiato, Alice, Eros Ramazzotti e Cristiano De Andrè) e la cantante Emilia Zamuner, un gradito ritorno a Gubbio No Borders dopo il suo live per l’edizione 2019. Un evento in partnership con Gubbio Oltre Festival.

Sabato 19 agosto arrivano al Gubbio No Borders due eccellenti interpreti del panorama internazionale: Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, che festeggiano i vent’anni anni del meraviglioso duo Musica Nuda con “20 anni in Tour” e con i brani del nuovo album Musica Nuda 20, fatto di inediti e prestigiose collaborazioni tra cui quelle con Frankie hi-nrg mc, Antonio Canto, Max Casacci. Un evento in partnership con Gubbio Oltre Festival e Moon in June.

Mercoledì 23 agosto sarà la volta di Francesco Cafiso, grande sassofonista dalla carriera internazionale, nominato da Umbria Jazz “ambasciatore della musica jazz italiana nel mondo”. Sarà in concerto sul palco allestito nel Cortile del suggestivo Palazzo Ducale di Gubbio alla guida del suo eccellente Quartet completato dal pianista Mauro Schiavone, dal bassista Dario Deidda e dal batterista Marco Valeri.

A coronare in bellezza i concerti del cartellone principale, mercoledì 30 agosto arriva il grande Fabrizio Bosso, che suonerà insieme alla No Borders Jazz Orchestra formata da docenti e allievi delle No Borders Masterclass.

Tra le novità 2023, la collaborazione con Gubbio Oltre Festival, Correnti Jazz Festival e Moon in June per l’organizzazione di alcuni degli appuntamenti in cartellone: un network prezioso che mostra la forza creatrice e manageriale del territorio umbro. .

Info e prenotazioni: Associazione Jazz Club Gubbio: www.jazzclubgubbio.it, gubbiojazzclub@gmail.com, tel. 347.8283783 – 333.4192889.

Tornano dal 26 luglio al 30 agosto le No Borders Masterclass: seminari estivi di Alto Perfezionamento Jazz, che quest’anno saranno dedicate all’arrangiamento per orchestra jazz sotto la guida del M° Massimo Morganti.

La prima parte della Masterclass, il 26 e 27 agosto, si terrà a Sigillo in collaborazione con il Correnti Jazz Festival, mentre la seconda parte si terrà a Gubbio il 28, 29 e 30 agosto e culminerà con il concerto dal vivo di Fabrizio Bosso con la No Borders Jazz Orchestra.

Un ringraziamento ai preziosi partner di questa edizione – Fondazione Perugia, Comune di Gubbio, Regione Umbria, Direzione Regionale Musei Umbria, IIS Cassata Gattapone, Scuola sec. di 1^ grado Mastro-Giorgio – e al sostegno degli sponsor Cooprogetti soc. coop., CVR SpA, Mek Store srl, Trahub Srl.