NewTuscia – VITERBO – Il Comune di Viterbo ha annunciato un significativo incremento nel numero di famiglie che beneficeranno dei contributi economici per sostenere le rette dei servizi dei nidi sia privati che accreditati, nell’anno scolastico 2023-2024, che passerà da 108 a 185, più i 46 convenzionati che saranno ancora supportati dal Comune stesso.

I fondi ad oggi utilizzati per i contributi delle 185 famiglie erogati da settembre a dicembre, saranno pari a 217.000€, su un piano disponibile di 310.000€. Questo permetterà all’amministrazione di riaprire nuovamente il bando a fine ottobre, per accogliere ulteriori eventuali domande non arrivate entro il 31 luglio.

Questo significativo aumento di famiglie supportate rappresenta un passo importante verso l’obiettivo di garantire un accesso equo all’istruzione prescolare e di alleviare il peso finanziario sulle famiglie.

I dati presentati questa mattina in conferenza stampa dalla Sindaca Chiara Frontini e dall’Assessore alle Politiche Sociali Patrizia Notaristefano, hanno messo in luce il notevole impegno del Comune nei confronti delle famiglie che hanno bisogno di supporto per garantire l’educazione dei loro bambini nei primi anni di vita.

Attualmente, 179 famiglie i cui bimbi iniziano l’anno educativo a settembre stanno già ricevendo l’accredito, mentre ulteriori 6 inizieranno a beneficiarne a partire da gennaio.

“L’aspetto più rilevante di questa iniziativa è l’aumento significativo degli utenti supportati rispetto alle convenzioni dell’anno precedente” – ha sottolineato l’Assessore Notaristefano – “l’incremento del 46,7% rappresenta un segnale positivo dell’impegno del Comune nel fornire un sostegno tangibile alle famiglie e ai loro bambini”.

“Gli 8 asili nido convenzionati” – prosegue l’assessore Notaristefano – “accoglieranno un totale di 114 bambini con contributo a carico del Comune, oltre ai 46 posti in convenzione già in essere, per un totale di 160 beneficiari contro i 108 dello scorso anno. In più, le richieste sono andate a supporto anche delle famiglie che hanno iscritto i propri figli presso i nidi accreditati e non convenzionati, per un totale di 65 famiglie richiedenti, che mai prima d’ora avevano ricevuto alcun beneficio”.

“La decisione di erogare i contributi direttamente alle famiglie e cambiare le modalità di erogazione del servizio, ci ha permesso di aumentare il numero di beneficiari per asili nido e, non solo rappresenta un investimento nell’educazione dei bambini, ma sottolinea anche l’importanza attribuita alle esigenze delle famiglie e al loro benessere” – dichiara la Sindaca Frontini.

“L’aumento del 46,7% delle famiglie supportate dal Comune nei contributi per asili nido di Viterbo” – conclude la Sindaca Frontini – “riflette un impegno nel garantire un’istruzione di qualità e un supporto concreto ai genitori. Questo passo avanti rappresenta un investimento nell’educazione, nel futuro e nel benessere della comunità nel suo complesso”.