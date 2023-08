NewTuscia – TARQUINIA – Saranno le giornate clou dell’estate, il 14 e 15 agosto, a vedere fortemente intensificati i controlli della Polizia Locale in tutto il territorio comunale. In particolare, sarà il litorale quello in cui si concentrerà la presenza di postazioni e di agenti, dato il notevole afflusso di persone tra cittadini e villeggianti. Il lavoro della polizia locale si convoglierà prioritariamente nelle aree costiere per la prevenzione ed il contrasto di azioni illecite.

Le spiagge di S. Agostino e S. Giorgio saranno invece particolarmente attenzionate per garantire la corretta viabilità ed il rispetto dell’ambiente e reprimere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che si potrebbe verificare per la presenza di migliaia di bagnanti che si riversano su queste spiagge. Proprio questa zona sarà inoltre interessata, nei giorni di Ferragosto, da un apposito servizio di controllo che garantirà la presenza di agenti sul posto fino a sera inoltrata per impedire l’accensione di falò, pratica vietata nelle spiagge. Il servizio verrà garantito grazie al dispiegamento di numerose unità della Polizia Locale, come riferisce il Comandante Nicola Fortuna, che utilizzeranno tutti i mezzi di supporto per assicurare il raggiungimento anche delle zone non facilmente percorribili, tra cui pinete e spiagge, compresi i quad in dotazione al personale del Corpo di Polizia.

Per garantire inoltre la sicurezza e l’incolumità di tutti i cittadini, e con l’obiettivo specifico di assicurare una serena e civile convivenza, l’Amministrazione Comunale con ordinanza sindacale ha disposto su tutto il territorio comunale dalle ore 19.00 del 14 agosto alle ore 8.00 del 16 agosto 2023 il divieto di fare esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita, ad eccezione di quelli regolarmente previsti e autorizzati dalle autorità competenti, nonché l’uso di bombolette di gas oleoresin capsicum (spray al peperoncino).

Ai titolari degli esercizi pubblici, commerciali alimentari di vendita al dettaglio e ai titolari di distributori automatici, non sarà consentita la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità a partire dalle ore 19.00 del 15 agosto 2023 alle ore 08.00 del 16 agosto 2023.

Sempre per i titolari degli esercizi pubblici, commerciali alimentari di vendita al dettaglio e ai titolari di distributori automatici, non sarà consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione contenute in qualsiasi tipologia di contenitore, dalle ore 19.00 del 15 agosto 2023 alle ore 08.00 del 16 agosto 2023.

Dalle ore 19.00 del 14 agosto 2023 alle ore 8.00 del 16 agosto 2023 sarà inoltre vietata la consumazione di bevande in contenitori di vetro, nonché di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in tutte le aree pubbliche quali strade, piazze, arenili pubblici, parchi, parcheggi ecc., con esclusione delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici, quali dehors, pedane, tavoli e sedie ed altro.

“Si tratta di disposizioni e divieti volti a prevenire situazioni di degrado e incuria del territorio. Il provvedimento è necessario per la tutela della sicurezza delle persone e dell’ambiente”, afferma il sindaco Giulivi.