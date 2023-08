NewTuscia – VITERBO – Sfalcio meccanizzato delle erbe infestanti e pulizia delle strade: domani, giovedì 10 agosto, attenzione ai divieti di sosta con rimozione forzata che rientrano nell’iniziativa Viterbo Bella, nelle seguenti vie:

– Via Istria – dalle 6:00 alle 10:00 – lato sinistro in direzione del senso di marcia

– Strada Pian del Cerro (tra Viale Fiume e il Cimitero di Bagnaia) – dalle 6:00 alle 10:00

– Piazza Dante – dalle 6:00 alle 10:00 – intera piazza

– Piazza Cardinal Peretti – dalle 13:00 alle 16:00 – intera piazza

– Piazza XX Settembre e Via J. Barozzi – dalle 13:00 alle 16:00

Inoltre per via dello sfalcio straordinario non si potrà parcheggiare anche su:

– Via Osoppo – dalle 6:00 alle 13:00

– Via Treviso – dalle 6:00 alle 13:00

Si ricorda che sui luoghi interessati dagli interventi è posizionata apposita segnaletica.