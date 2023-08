NewTuscia – TERNI – Un sabato sera di controlli interforze quello del 5 agosto, che ha visto impiegate le pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale nelle zone della movida cittadina.

L’attività, disposta dal Questore di Terni Bruno Failla, si è concentrata in particolar modo nelle zone della Movida cittadina, dove sono state fermate e controllate 20 persone; ma è stato in Piazza Tacito che gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale hanno notato, ben oltre la mezzanotte, due ragazzi che passeggiavano, sorseggiando della birra da bottiglie di vetro, in palese violazione della nota ordinanza sindacale, che prevede il divieto di asporto di bevande in vetro ai fini del decoro, della vivibilità e della sicurezza urbana nelle aree site all’interno del centro urbano – dal 01/07/2023 al 30/09/2023, dalle ore 15.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, del venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi.

I ragazzi hanno dichiarato ai poliziotti di aver acquistato le bottiglie di birra in una kebabberia di Piazza Europa e, a quel punto, è scattata la sanzione di 100 euro ciascuno per i due ragazzi, mentre per il titolare dell’esercizio commerciale di 166 euro moltiplicato per due, per un totale di 332 euro.

I controlli della Polizia di Stato, finalizzati a garantire un’Estate Sicura, anche dal punto di vista del divertimento, verranno ripetuti anche nei prossimi fine settimana.