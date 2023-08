NewTuscia – VITERBO – A seguito dell’allontanamento della minore dalla località di Marina Velka di Tarquinia (VT), le attività di indagine avviate nell’immediatezza dal personale della Polizia di Stato della Questura di Viterbo e del Commissariato di Tarquinia hanno consentito di orientare le ricerche nel territorio di Roma.

Le serrate ricerche operate nella capitale dal personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Viterbo e di Roma, con il supporto specialistico del personale del Servizio Centrale della Polizia Postale e Telecomunicazioni per le indagini telematiche e per lo sblocco del telefono in uso alla minore, hanno consentito di individuare i luoghi frequentati negli ultimi giorni dalla giovane e di ricostruire i relativi spostamenti.

Le successive ricerche su quel territorio, in zona sud ovest di Roma, hanno consentito così di individuare le abitazioni presso le quali aveva trovato ospitalità, determinando così la minore a terminare la sua fuga, presentandosi presso il Comando Carabinieri di Roma – Cecchignola.

La giovane è stata presa in carico dal personale operante della Polizia di Stato e sono in atto le procedure di affidamento della minore su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.