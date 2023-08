NewTuscia – TARQUINIA – È stata inaugurata ieri la campagna estiva di Fratelli d’Italia, un tour di 250 località turistiche che vedrà la partecipazione di deputati, senatori, dirigenti di partito e responsabili dei movimenti giovanili.

L’intento di FdI è quello di far conoscere ai cittadini l’operato di questi primi 10 mesi del Governo Meloni, confrontandoci sui risultati ottenuti, le battaglie vinte e le sfide che ancora ci aspettano.

Per questo motivo, giovedì 10 agosto saremo presenti con due punti di incontro, dalle 10.30 alle 12.30 saremo a Tarquinia Lido (Lungomare dei Tirreni, incrocio con Viale dei Tritoni), mentre dalle 17.30 alle 19.30 sarà possibile trovare il banchetto informativo a Montalto Marina (Lungomare Harmine, incrocio con Via del Palombaro).

occasione dei due appuntamenti, saranno distribuiti pieghevoli e volantini con i primi risultati e le riforme più significative fin qui approvate dal Governo Meloni.

Il confronto e il dialogo con i cittadini resta un punto cardine per Fratelli d’Italia, che per tutto il mese di agosto ha previsto campagne di informazione sia in presenza sia online”.

Lo dichiara in una nota Massimo Giampieri, Coordinatore Provinciale FDI Viterbo