«Impegno è superare distanze con attuale dirigenza»

NewTuscia – ROMA – «Oggi pomeriggio, assieme al direttore generale della Regione Lazio, Alessandro Ridolfi, ho incontrato la rappresentanza sindacale delle sigle Cgil, Cisl, Uil e Ugl di Cotral. I rappresentanti sindacali hanno manifestato l’esigenza di superare le criticità in essere con l’azienda. Da parte della Regione Lazio c’è il preciso impegno di tenere conto dell’importanza dei sindacati e delle loro istanze in modo da superare le distanze che vi sono con Cotral per un rapporto di reciproca collaborazione e per una maggiore funzionalità del servizio verso l’utenza».

Lo ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del Territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e al Patrimonio, Fabrizio Ghera.