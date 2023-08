NewTusci – ORVIETO/TERNI – E’ stata una notte di intensa attività di controllo delle strade di Orvieto, da parte della Polizia di Stato, quella dello scorso 5 agosto, finalizzati al contrasto del fenomeno della guida in stato di alterazione.

Le pattuglie della Polizia Stradale di Terni ed Orvieto hanno effettuato dei controlli a vasto raggio, ponendo maggiore attenzione alle strade in prossimità di Castiglione in Teverina, controlli iniziati in tarda serata e ultimati le prime ore del mattino.

In questi giorni di vacanza, dove il rischio di incidentalità è statisticamente più alto anche in relazione alle numerose occasioni di aggregazione fino a notte inoltrata, i centauri di Terni e Orvieto hanno unito le forze per rendere più sicure anche le strade dell’orvietano.

La quantità di veicoli controllati e di persone sottoposte ai test è stata elevatissima: sono stati fermati 180 veicoli e altrettante persone sono state controllate e sottoposte ai test, le cui risultanze hanno portato a 10 contestazioni per guida in stato di ebrezza, di cui 6 di rilevanza penale 4 amministrativa per un totale appunto di 10 patenti ritirate.

I sei conducenti sono stati denunciati perché presentavano tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti: cinque con tasso alcolemico superiore a 1,0 g/l alcool e una con tasso alcolemico di poco inferiore a 1,50 g/l alcool.

Qualcuno più coscienzioso ha preferito passare la notte nell’auto in sosta in attesa che le condizioni di guida fossero più sicure.

In questa tiepida notte di mezza estate non è mancata una brutta sorpresa per una signora, madre di due ragazzi, che quando è stata avvisata dalla Polizia di Stato di recarsi a recuperare l’auto, in quanto al figlio era stata ritirata la patente, ha risposto agli agenti di chiamare l’altro figlio, così che potesse riaccompagnare a casa il fratello, ma a quel punto gli agenti le hanno dovuto dire che anche all’altro era stata ritirata la patente, in quanto entrambi i figli – che quella sera erano andati con le loro auto a due sagre diverse – erano destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 186 del Codice della Strada.

Verranno attuati altri servizi in cui il personale della Stradale di Terni e Orvieto lavorerà in tandem per rendere le strade di tutte la provincia più sicure, animati dalla ferma convinzione che il contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze alcooliche e stupefacenti costituisce un aspetto molto importante sia della prevenzione della salute e della tutela della sicurezza stradale, ed è per questo che i controlli proseguiranno per tutta l’estate ed oltre, per garantire la sicurezza sulle strade e prevenire incidenti.