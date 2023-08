Oltre 20 le discipline coinvolte nella cinque giorni di sport, birra, musica e divertimento che ha animato dal 3 al 7 agosto Tarquinia Lido

NewTuscia – TARQUINIA – Oltre 20 discipline partecipanti. Sei aree attrezzate per tornei e dimostrazioni. Centinaia di giovani coinvolti. Un’area drink per degustazioni. Un’area eventi per concerti e spettacoli. Sono i numeri dell’edizione 2023 di Sport’n’Roll e Fermento, la cinque giorni di sport, birra, musica e divertimento che ha animato Tarquinia Lido dal 3 al 7 agosto. Dalla campionessa plurimedagliata di tiro con l’arco Anastasia Anastasio al campione mondiale di boxe Christian Gasparri, sono stati tantissimi gli atleti che hanno preso parte alla manifestazione patrocinata e finanziata dal Comune di Tarquinia e organizzata dalla Proloco Tarquinia, in collaborazione con l’associazione Evensound e il mondo dell’associazionismo sportivo locale e con il supporto dell’Aeopc di Tarquinia.

Dal calcio alla boxe, dal tiro con all’arco alla danza, dalla ginnastica ritmica e artistica al parkour, dal ciclismo alla mountain bike, dal golf al fitness, dal basket al beachvolley, dal padel al teqball, il programma di Sport’n’Roll ha regalato a Tarquinia Lido delle serate ricche di emozioni e spunti, alla quale gli appassionati hanno risposto con numeri importanti.

Anche Fermento ha avuto ottime risposte in termini di presenze e apprezzamento per la qualità delle birre artigianali proposte.

Riscontro positivo, inoltre, per il cartellone degli spettacoli e dei concerti, con un pubblico sempre numeroso a riempire piazza delle Naiadi, dove si sono tenuti lo show delle fontane d’acqua e le esibizioni di Mark Hanna Band, Miwa e Hotel Supramonte.

Soddisfatta l’Amministrazione comunale: “Tarquinia Lido si è trasformata in un piccolo villaggio olimpico che ha accolto tantissimi atleti delle discipline più diverse. Il percorso intrapreso insieme alla Pro loco Tarquinia è risultato vincente ed apprezzato e lavoreremo affinché questo evento diventi un appuntamento fisso dell’estate tarquiniese”.

“Siamo ripartiti” – affermano dalla Pro loco Tarquinia. “Eravamo fermi al 2019, l’ultima estate prima del covid. Quest’anno si sono create le condizioni per tornare a proporre alla città un’iniziativa che unisce sport, enogastronomia, musica e spettacoli. Un format che ha funzionato e che sarà sicuramente riproposto, con i dovuti accorgimenti per migliorare e crescere”.