NewTuscia – VITERBO – Viterbo si prepara ad accogliere una nuova opportunità formativa nel campo delle scienze dell’educazione con l’apertura del bando di ammissione al Corso di Laurea triennale interateneo in Scienze dell’Educazione (L-19). Frutto della collaborazione tra l’Università della Tuscia e l’Università Roma Tre, il corso offre un totale di 180 posti disponibili.

La sinergia tra il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo di Unitus e il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, garantisce una ricchezza di docenti e competenze nel settore delle scienze pedagogiche, con un’offerta formativa di alta qualità e capace di rispondere alle esigenze delle studentesse e degli studenti e del territorio.

L’innovativa modalità di erogazione del corso combinerà le lezioni in presenza – che costituiscono gran parte del percorso formativo – con attività a distanza, offrendo a studentesse e studenti una grande flessibilità di apprendimento. Le lezioni e le attività laboratoriali si svolgeranno principalmente a Viterbo, nei locali del Dipartimento di Studi Umanistici, della Comunicazione e del Turismo, con la possibilità di utilizzo delle strutture di entrambe le Università coinvolte. Gli esami si terranno in presenza presso la sede di Viterbo.

L’obiettivo del corso è formare professionisti dell’educazione con competenze specifiche in ambito pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, sociologico e igienico-sanitario, preparati ad affrontare i pluridimensionali contesti educativi e le diverse realtà formative che caratterizzano il settore.

Un elemento distintivo del percorso formativo è la possibilità per studentesse e studenti di svolgere tirocini esterni obbligatori presso i servizi socio-educativi del territorio, come asili nido e servizi per l’infanzia, e anche in contesti come carceri e altre strutture educative. Questo approccio mira a fornire ai laureati una cultura critica e progettuale, essenziale per affrontare con successo i complessi processi educativi e formativi della nostra società.

Con l’apertura del bando di ammissione per il corso di laurea L-19, le due Università laziali dimostrano il loro impegno costante nell’investire nella formazione dei docenti di ogni ordine scolastico e degli educatori socio-pedagogici contribuendo così alla crescita e alla qualità dell’educazione nel territorio. Gli interessati avranno l’opportunità di intraprendere un percorso di studio stimolante e gratificante, fornendo un prezioso contributo al futuro dell’istruzione, dell’educazione e della formazione.

Per accedere alla selezione è necessario sostenere il Tolc-SU, un test online erogato mediante la piattaforma informatica di Cisia (www.cisia.it). Successivamente lo studente deve iscriversi al Portale dello studente dell’Università degli studi della Tuscia entro la scadenza del bando.

Maggiori informazioni sono reperibili qui:

https://unitusorienta.unitus.it/course/scienze-delleducazione/

https://www.unitus.it/it/dipartimento/l19