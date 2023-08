NewTuscia – Continua l’opera di demolizione della destra tradizionale da parte del Governo Meloni e del partito di Fratelli d’Italia, che afferma e fa esattamente l’opposto di quanto sosteneva poco tempo addietro dalle file dell’opposizione.

L’ultimo colpo inferto in ordine di tempo è l’abrogazione di gran parte della legge Severino per quanto riguarda la riforma della giustizia.

Sulla scia della riforma avviata dall’ex Guardasigilli Cartabia – e quindi ponendosi in continuità con il governo Draghi- l’attuale esecutivo ha prima stabilito l’abolizione del reato di abuso d’ufficio e poi la cancellazione di alcune prescrizioni della legge Severino, almeno quelle che prevedono l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza per gli amministratori locali condannati in via definitiva e la sospensione per 18 mesi anche in caso di condanna in primo grado.

Poco più di un anno fa, in occasione del referendum sulla giustizia, Giorgia Meloni si schierava per il NO all’abrogazione della stessa legge, dando questa indicazione di voto agli italiani.

Ancora una volta la premier ha tradito i principi del partito e la fiducia dei suoi elettori. Occorre avere il coraggio di dire che FdI non rappresenta più la destra tradizionale e che chi dà ad esso il proprio consenso credendo di darlo alla destra si autoinganna.