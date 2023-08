NewTuscia – VITERBO – Nella mattinata di domenica 6 agosto, gli Agenti della Polizia di Stato della Stradale di Viterbo effettuavano un soccorso stradale in favore di una autovettura rimasta in panne sulla superstrada, nei pressi dello svincolo di Montefiascone. Gli stessi constatavano che il conducente presentava un atteggiamento che evidenziava una chiara sintomatologia derivante dall’assunzione di sostante alcoliche. Pertanto, dopo aver messo in sicurezza gli utenti ed aver ripristinato la corretta viabilità, sottoponevano lo stesso conducente al controllo dell’alcoltest evidenziando un tasso alcolemico superiore a 2,30 (il limite massimo consentito è 0,50 g./l.)

Il conducente veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria di Viterbo, la patente ritirata e detratti 10 punti. Il veicolo sequestrato ai fini della confisca.