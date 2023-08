NewTuscia – ROMA –

“Governo Meloni stanzia quasi 3 Milioni di euro per interventi da programmare nelle aree colpite dall’emergenza granchio blu, una specie aliena di crostaceo che sta infestando molte zone delle nostre coste italiane, tra le quali quella di Orbetello in provincia di Grosseto”. È quanto dichiarano Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia e componente Commissione ambiente della Camera, e Luca Minucci, coordinatore provinciale FDI Grosseto e assessore all’ambiente del comune di Orbetello.

“Dopo il CdM di ieri che ha deliberato lo stanziamento – commentano Fabrizio Rossi e Luca Minucci – stamattina presso il Masaf si è tenuto un tavolo tecnico per inquadrare meglio il fenomeno e concertare con tutti gli attori gli interventi necessari da parte del ministero. Adesso, in attesa dei dati ufficiali sul fenomeno che verranno poi elaborati, e le varie aree maggiormente colpite, sono state stabilite dal Masaf due fasi principali nella gestione della problematica legata alla diffusione del granchio blu. La prima sarà quella di fronteggiare la diffusione supportando economicamente i pescatori delle zone dell’Alto Adriatico, di Orbetello e di tutte le altre interessate. Mentre la seconda fase, anche questa necessaria, sarà quella di gestire quest’emergenza e trasformarla eventualmente in futura risorsa economica, come ad esempio hanno fatto in altre realtà colpite da questo fenomeno come la Cina e Stati Uniti, che in passato hanno avuto questa stessa problematica relativa al granchio blu, ma che successivamente sono riuscite a trasformarla in risorsa economica, con tanto di consumo locale e importazione del prodotto verso altri stati, rendendo così la pesca di questo crostaceo una attività redditizia per i pescatori”.

“Ancora una volta l’esecutivo Meloni, con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, assieme al sottosegretario Patrizio La Pietra, si sono dimostrati molto attenti alle problematiche legate sia alla pesca e all’acquacoltura, settori ritenuti strategici per l’economia del Paese, sia all’ambiente, cercando di tutelare nell’immediato l’ecosistema delle nostre aree costiere”, concludono l’Onorevole Fabrizio Rossi e il coordinatore provinciale di FDI-Grosseto e assessore all’ambiente comune Orbetello, Luca Minucci.