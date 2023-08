NewTuscia – VITERFBO – “Sono felice nell’apprendere a mezzo stampa della partnership istaurata tra ENIT e il Sodalizio dei Facchini.

Il supporto dell’Agenzia Nazionale per il Turismo rappresenta un’occasione importante di promozione per la Città di Viterbo e per la nostra manifestazione più importante.

Il turismo religioso è una delle leve di maggiore rilievo per il nostro territorio, per questo l’intervento arrivo dell’agenzia controllata dal ministero del Turismo rappresenta una grande occasione per tutta la città”.

Lo dichiara Marco de Carolis, responsabile del turismo FDI regione Lazio.