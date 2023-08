Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Oggi manifestazione a piazza della Repubblica organizzata da Marco Nati della Flai Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo, Sara De Luca della Fai Cisl Viterbo e Antonio Biagioli della Uila Uil Viterbo per commemorare Naceur Messaoudi, il bracciante agricolo tunisino di 57 anni morto lo scorso 19 luglio per un malore raccogliendo cocomeri nelle campagne di Montalto di Castro.

Tanti i braccianti agricoli provenienti da tutta la provincia, venuti per testimoniare lo stato di disagio e, spesso, di abbandono e sottosalario cui sono costretti lavorare. A moderare l’incontro il giornalista Daniele Camilli, Presenti il vicesindaco di Viterbo Alfonso Antoniozzi, l’ex deputato Alessandro Mazzoli, la consigliera regionale del Pd Marta Bonafoni, il segretario provinciale della Uil Giancarlo Turchetti, il segretario nazionale Flai Cgil Davide Fiatti. Hanno aderito all’evento: Anpi Viterbo, Rete antitratta, Rete degli studenti medi, Percorso, Arci Viterbo, Centro culturale islamico Viterbo, Rete no bavaglio nazionale, Rete no bavaglio Viterbo, associazione Semi di pace, Aucs Onlus.

Nel corso degli interventi che proponiamo sotto gli intervenuti hanno parlato con grande determinazione della necessità che le istituzioni intervengano con forze e rapidità per limitare fatti gravi come le morti sul lavoro che, nel settore agricolo, assumono aspetti sempre più drammatici. Al tempo stesso serve intervenire su trasporti, assistenza e sulla casa, tutte emergenze che sono concause del disagio e dei drammi che troppe volte coinvolgono i lavoratori. Su tutti, ovviamente, servono sicurezza sui luoghi di lavoro ed applicazione delle tutele contrattuali. Nei video tutti i dettagli.