L’intervento di Astral dopo le sollecitazioni anche dell’amministrazione comunale di Bassano in Teverina

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Dopo i tanti solleciti avanzati anche dall’amministrazione comunale di Bassano in Teverina, la Regione Lazio ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria della strada Ortana in località Resano Taglio Grosso.

Si tratta di un intervento di straordinaria importanza dal momento che la strada in questione, che non è di competenza della Provincia bensì di Astral, è una delle principali arterie della zona che unisce Bassano in Teverina ai comuni limitrofi di Orte e di Vasanello.

“Un grande ringraziamento va ad Astral e alla Regione Lazio per aver avviato finalmente i lavori – ha commentato il sindaco di Bassano in Teverina Alessandro Romoli -. Come amministrazione comunale abbiamo fatto anche noi del nostro meglio per sollecitare la regione e questo intervento è solo l’ennesimo esempio di collaborazione costruttiva tra istituzioni a beneficio dei cittadini”.

Amministrazione comunale di Bassano in Teverina