NewTuscia – L’acquisto di una nuova casa – ancor più se la prima – è sempre una grande emozione. Per molti rappresenta un traguardo importante, a cui viene attribuito un significato intrinseco che va oltre la mera acquisizione di quattro mura.

Soprattutto con l’avvento del Covid, il concetto di abitare è cambiato, portando l’abitazione ad un piano differente, che tocca, oggi, anche la sfera dell’emotività.

Tuttavia, acquistare non significa solo trovare la casa dei propri sogni, nel quartiere perfetto, con l’esposizione ideale. L’atto della compravendita è un processo lungo tanto quanto quello della ricerca dell’immobile, il cui passaggio fondamentale risiede nella richiesta e nella relativa apertura del mutuo.

Ma cos’è, effettivamente, il mutuo e come funziona? Ecco 10 cose da sapere prima di chiedere il prestito bancario per l’acquisto della casa.

1.Cos’è il mutuo per l’acquisto di una casa?

Il mutuo per l’acquisto di una casa è un prestito a medio/lungo termine, di una durata che varia solitamente da 5 a 30 anni, concesso da un istituto di credito. Esso consente di finanziare l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile, anche se ancora in fase di costruzione. Il mutuatario si impegna a restituire il prestito attraverso il pagamento periodico di rate che comprendono sia il capitale che gli interessi. Il finanziamento è garantito da un’ipoteca e viene formalizzato attraverso un atto pubblico stipulato davanti a un notaio.

2.Cosa valuta la banca prima di concedere un mutuo?

Prima di accogliere la richiesta del cliente, la banca valuta diversi fattori. In particolare, valuta le capacità finanziarie economiche e patrimoniali del richiedente e il valore dell’immobile, secondo dei calcoli che tengono conto della rata del mutuo in rapporto al reddito. Questo serve a capire, da entrambe le parti, se il pagamento mensile della rata sarà sostenibile nel tempo.

3.Quali considerazioni vanno fatte?

Il cliente, prima di accendere il mutuo, deve prendere in considerazione diversi elementi, tra cui l’importo del finanziamento e della rata, il tasso di interesse offerto dalla banca (il costo del finanziamento), la durata del mutuo e le spese legate alla stipula del contratto (come l’istruttoria della pratica, la perizia dell’immobile e la polizza assicurativa). La banca provvederà a indicare alcune compagnie assicurative; sarà comunque facoltà del cliente scegliere in autonomia la compagnia a cui rivolgersi e a cui porre tutte le domande del caso, dalla possibilità di integrare altre garanzie a come funziona l’assicurazione sul mutuo.

4.Quali sono i tipi di mutuo disponibili?

Esistono diversi tipi di mutuo tra cui scegliere:

Mutuo a tasso variabile

Mutuo a tasso fisso: questo tipo di mutuo offre stabilità e prevedibilità nel rimborso

Mutuo a tasso misto

Mutuo a doppio tasso: il mutuo è diviso in due parti, una con tasso fisso e l’altra con tasso variabile. Questa opzione è consigliabile per chi desidera una soluzione intermedia tra il tasso fisso e quello variabile, cercando di bilanciare i vantaggi e gli svantaggi di entrambi.

Mutuo a tasso variabile entro limiti prefissati.

5.Cosa è il piano di ammortamento?

Il piano di ammortamento è una tabella che indica la composizione delle singole rate del mutuo, specificando la quota capitale e la quota interessi da pagare, nonché le relative scadenze. Per i mutui a tasso variabile, il piano di ammortamento viene calcolato in base al tasso di interesse al momento della stipula, fornendo un’indicazione massima del valore delle rate che possono variare in seguito alle variazioni del parametro di riferimento.

6.Cosa succede se pago la rata del mutuo in ritardo?

Il mancato pagamento tempestivo di una rata comporta l’applicazione di costi aggiuntivi, noti come interessi di mora, che il mutuatario deve corrispondere alla banca. Gli interessi di mora rappresentano un aumento del tasso di interesse specificato nelle condizioni contrattuali. Oltre agli interessi di mora, se la rata viene pagata dopo il 30° giorno dalla data di scadenza, la banca è tenuta a segnalare questo inadempimento a enti pubblici e privati preposti al controllo e al rischio del credito. Tali segnalazioni di inadempimento possono compromettere la possibilità di ottenere nuovi finanziamenti.