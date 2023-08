NewTuscia – ROMA – Anche durante agosto Poste Italiane garantirà una presenza capillare e continuativa di tutti gli uffici postali di Viterbo, nonostante la fisiologica riduzione dei flussi di clientela nel periodo tradizionalmente dedicato alle vacanze.

Pertanto, i sei uffici postali della città, continueranno a essere disponibili per la clientela secondo i consueti orari di apertura al pubblico.

Garantita anche l’apertura pomeridiana degli uffici postali a doppio turno di Viterbo 1 (piazza Dalla Chiesa) e Viterbo Centro (via Ascenzi), i quali saranno aperti con orario continuato fino alle 19.05 nel corso dell’intero mese a eccezione, rispettivamente, dei periodi 14–18 e 21-25 agosto durante i quali saranno comunque disponibili dalle 8.20 alle 13.35.

Regolarmente operativi anche gli ATM Postamat, in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24, per prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti. I Postamat possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro, dai possessori dei libretti postali e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

A disposizione dei cittadini di Viterbo anche le App BancoPosta e Postepay e il sito www.poste.it, canali digitali sempre più innovativi per offrire ai cittadini la possibilità di effettuare molti dei servizi di Poste Italiane anche on line.

In particolare l’app “Ufficio Postale” che permette di individuare gli uffici postali più vicini grazie alla mappa interattiva, verificarne gli orari di apertura e la disponibilità del wi-fi gratuito, pagare bollettini, inviare posta raccomandata, lettere e telegrammi, monitorare lo stato di una spedizione tracciata, cercare i Postamat più vicini per il prelievo automatico di contante. È possibile inoltre prenotare il proprio turno allo sportello e ottenere un ticket digitale da mostrare al lettore una volta arrivati in sede.

Poste Italiane