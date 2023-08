NewTuscia – VITERBO – Sfalcio meccanizzato delle erbe infestanti e pulizia delle strade: domani, martedì 8 agosto, attenzione ai divieti di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie:

– dalle ore 6 alle ore 10 in via della Palazzina (lato sinistro a salire nella direzione di marcia verso pratogiardino-piazzale Gramsci)

– dalle ore 6 alle ore 10 in viale B. Buozzi, entrambi i lati

Si ricorda che sui luoghi interessati dagli interventi è posizionata apposita segnaletica.

“Continuiamo ad avvisare i cittadini in merito al prosieguo degli interventi di sfalcio della vegetazione infestante e di spazzamento meccanizzato sul territorio comunale – ricorda la sindaca Chiara Frontini -. È importante ribadire quanto ufficialmente previsto dalla segnaletica posizionata sui luoghi interessati, per aiutare i cittadini a prendere confidenza con queste nuove abitudini. Facciamo quindi massima attenzione alla segnaletica collocata – aggiunge e conclude la sindaca – . È fondamentale per evitare sanzioni e rimozioni e per consentire agli operatori di lavorare su strade libere dai veicoli e garantire pertanto un servizio completo ed efficace”.