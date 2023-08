NewTuscia – ROMA – “Con grande soddisfazione accogliamo la notizia che l’Enit, ovvero l’Agenzia Nazionale del Turismo, per la prima volta sarà protagonista del prossimo Trasporto della Macchina di Santa Rosa che si svolgerà come da tradizione la sera del 3 settembre a Viterbo. E’ stata infatti annunciata una partnership speciale con il Sodalizio dei Facchini per valorizzare e far conoscere su vasta scala l’evento già famoso nel mondo, ma che con il contributo di Enit potrà avere una diffusione ancora maggiore.

L’iniziativa dell’Agenzia nazionale per il Turismo sta a dimostrare come la Macchina di Santa Rosa e il suo Trasporto siano considerati una manifestazione di rilevanza nazionale da sostenere e divulgare nel mondo, espressione delle migliori tradizioni italiane, capace di unire cultura, folklore e religiosità in un unico grande evento dall’alto valore storico, turistico e spirituale. Una notizia inoltre che ritengo fondamentale anche in vista del Giubileo del 2025 che dovrà vedere Viterbo coinvolta a pieno titolo nel circuito internazionale, grazie al suo essere “Città dei Papi’ ma anche la città di Santa Rosa.

Un impegno che stiamo portando avanti nel Consiglio regionale del Lazio e nella Commissione speciale Giubileo di cui faccio parte, e questa collaborazione con Enit in favore della promozione del Trasporto quale espressione del turismo religioso in Italia, senza dubbio ci offre un grandissimo contributo”.

Così in una nota il consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.