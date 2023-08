NewTuscia – ROMA – La presidente della Commissione Ambiente saluta con favore l’accordo raggiunto tra l’Ente nazionale per il turismo ed il Sodalizio dei facchini.

“Per la prima volta, Enit (Agenzia Italiana del Turismo) promuoverà e sosterrà attivamente le iniziative della Macchina di Santa Rosa con un contributo economico, un passo avanti per la promozione di Viterbo e della Tuscia a livello nazionale”. Con queste parole, la presidente della Commissione Ambiente della Regione Lazio, Valentina Paterna, commenta l’accordo siglato tra l’Ente nazionale per il turismo ed il Sodalizio dei facchini di Santa Rosa.

“Voglio fare – conclude Paterna – un plauso in particolare a Sandro Pappalardo che, come membro del consiglio Enit, sta lavorando assiduamente insieme al Governo, alla Regione e agli altri enti strumentali per promuovere e sponsorizzare Viterbo ed i suoi eventi fuori dai confini nazionali”