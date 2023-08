NewTuscia – VITERBO – Il Cyber Act Forum, la kermesse dedicata al tema della cybersecurity, torna con la terza edizione all’Hotel Salus Terme Resort&Spa di Viterbo.

“Il futuro è Cyber, ma non c’è futuro senza sicurezza”: è questo il motto dell’associazione culturale dei Cyber Actors, promotrice dell’evento, che ha come mission quella di sensibilizzare sulle questioni legate alla sicurezza in rete e sui pericoli derivanti da un uso scorretto della stessa.

L’appuntamento è per venerdì 20 ottobre, nell’ambito del mese europeo dedicato alla cybersecurity. L’evento vede la partnership di Women For Security, Federlazio, Camera di Commercio Viterbo-Rieti, HackInBo®, IISFA (Associazione Italiana Digital Forensics), OsintItalia, associazione di promozione sociale, Red Hot Cyber.

Numerosi esperti del settore di fama nazionale e internazionale e sponsor si alterneranno sul palco dalla mattina fino al pomeriggio per parlare del mondo cyber, dei rischi che lo caratterizzano, ma anche delle opportunità che lo rendono un panorama infinitamente affascinante e interessante per aziende, enti pubblici, studenti e privati cittadini.

Tra gli speaker della nuova edizione ci saranno nomi del calibro di Paolo Benanti, professore alla Pontificia Università Gregoriana, il giornalista di Sky TG24 Alberto Giuffrè, Pierluigi Perri, professore associato of Counsel, Chiomenti, Giovanni Ziccardi, professore di Informatica Giuridica all’Università di Milano, Anna Italiano di Partners4Innovation, Alessandro Manfredini, direttore Group Security & Cyber Defense di A2A e presidente AIPSA, e molti altri.

Dopo la prima parte degli speech della mattina, nel pomeriggio si terrà anche una “tavola rotonda” di confronto su tematiche specifiche legate alla cybersicurezza.

I biglietti per partecipare all’evento sono gratuiti e possono essere prenotati sul sito www.cyberactforum.it, dove gli interessati possono trovare le informazioni complete sul programma dell’evento e gli ospiti e gli sponsor coinvolti. I CyberActors invitano a restare connessi sui canali social dell’associazione per tutte le novità sui prossimi appuntamenti.

Associazione culturale Cyber Actors