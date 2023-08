NewTuscia – CALVI DELL’UMBRIA – Il Calvi Festival prosegue domani con “Calvi Incontri”. Al teatro dei Giardini del Monastero, alle 18,30, è infatti in programma il dibattito “Una breve introduzione all’etica ambientale”.

Ugo Stocco introdurrà il prof. Antonio Fresa, docente di filosofia, napoletano di origine ma umbro di adozione, cha ha sempre una grande attenzione verso il rispetto dell’ambiente. L’incontro sarà incentrato sulla costituzione di un’etica ambientale attraverso la responsabilizzazione della intera collettività.

Avere coscienza di ciò che noi esseri umani possiamo fare per salvaguardare il nostro pianeta è il primo passo verso un corretto approccio nei confronti della Terra.

L'uomo deve considerare di non essere l'unico essere vivente sul pianeta ma una parte di un grande insieme. Solo con l'armonia di tutto questo insieme può esistere un futuro. "Dobbiamo sviluppare una conoscenza sopita da tempo – dice Fresa – dove uomini e tutte le altre forme di vita vivano in un sano equilibrio, dove il rispetto è dettato dalla conoscenza". Nell'antica Grecia il concetto di "rispetto" era correlato a quelli di "ordine" e "armonia", caratteri che vengono attribuiti innanzitutto alla natura, intesa come phýsis, totalità vivente e divina che include tutti gli esseri. Trasgredire l'ordine insito nell'universo, ignorando i confini imposti agli esseri umani, rappresenta per i Greci una grave tracotanza (hýbris), causa dell'ira degli Dei e della loro punizione ( némesis), finalizzata a ripristinare l'armonia violata.