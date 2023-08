Sabato 12 agosto, alle 21,30, a piazza Santa Cristina, il concerto dell’Orchestra Sinfonica delle Cento Città e del Coro Lirico Italiano

NewTuscia – BOLSENA – Un viaggio nei capolavori del repertorio operistico. Sabato 12 agosto, alle 21,30, a piazza Santa Cristina, per il BolsenArte Summer Music Festival, andrà in scena il “Gran Gala dell’Opera”. L’Orchestra Sinfonica delle Cento Città e il Coro Lirico Italiano si esibiranno in uno spettacolo (ingresso gratuito) divertente e appassionante con la partecipazione di quattro solisti provenienti da importanti teatri italiani che si alterneranno in arie e concertati, tratti dagli episodi delle più celebri opere del repertorio del melodramma italiano. Un divertente e avvincente tour tra gli eroi del teatro in musica; il meglio della tradizione italiana riletto in una chiave fresca e coinvolgente in cui non mancheranno sorprese e camei.

L’Orchestra Sinfonica delle Cento Città e il Coro Lirico Italiano svolgono la propria programmazione concertistica con il sostegno del Ministero della Cultura (MiC) e della Regione Lazio, ponendosi come punto di riferimento per la veicolazione della musica colta dal vivo anche fuori dal grande circuito, per dare la possibilità a chi vive in piccoli centri di assistere a concerti di alto livello. “Il “Gran Gala dell’Opera” darà la possibilità al pubblico di assistere a un concerto eseguito ad altissimo livello – sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Bolsena Raffaella Bruti -. Siamo a metà del cartellone di BolsenArte Summer Music Festival e possiamo stilare un bilancio più che positivo della rassegna: tutti gli spettacoli hanno registrato una grandissima affluenza”.

La direzione artistica della rassegna è affidata al maestro Francesco Traversi. BolsenArte Summer Music Festival è organizzato dal Comune di Bolsena, Assessorato alla cultura, con il patrocinio e il contributo del Consiglio della Regione Lazio e dell’associazione culturale Europa Musica, del FUS – MIC – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, nonché con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, del Gruppo IST, di G Basaltite, Vimpex arredo urbano, CPM Gestioni termiche spa, iCAG srl, Il quadrifoglio – Società cooperativa sociale. Per tutte le informazioni si può chiamare allo 0761 799923 o scrivere all’email ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it.