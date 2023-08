NewTuscia – ROMA – “Il bilancio del primo mese di ingressi a pagamento al Pantheon, dimostra non soltanto l’apprezzamento della misura da parte di cittadini e turisti, ma che questa è la strada giusta, considerando che all’estero pressoché ogni monumento è visitabile solo a pagamento. Quella del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è una scelta vincente e un ottimo esempio per valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale. Anche perché gli incassi delle visite al Pantheon saranno investiti per la ristrutturazione dello stesso monumento e per attività sociale, dalle mense per i poveri all’aiuto alle popolazioni alluvionate, mentre dal pagamento del biglietto sono comunque esentati particolari categorie dai più giovani agli anziani fino alle persone con disabilità”.



Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini.