NewTuscia – VITERBO – Il ponte di Ferragosto, oramai alle porte, ci fornisce l’occasione per esprimere la nostra condanna verso l’abbandono degli animali. Una pratica ignobile e disgustosa che di frequente si avvale di modalità che si traducono in un potenziale pericolo per tutta la comunità, come avviene quando si decide di lasciare il proprio amico a quattro zampe sulla corsia di una strada.

Bene, dunque, la proposta del nostro segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, di inasprire le sanzioni per chi decide di adottare certi comportamenti con l’introduzione nel disegno di legge sulla sicurezza stradale della sospensione, fino alla revoca, della patente. Da parte nostra diciamo no all’abbandono e invitiamo a denunciare simili episodi da parte di chi si trovi ad esserne testimone. Facciamo una scelta responsabile: si può andare in vacanza senza che questa si trasformi in una tragedia, spesso fatale, per i nostri animali da compagnia. Ci auguriamo che nella nostra società possano essere sempre di più i casi in cui la civiltà, i buoni sentimenti e una morale corretta prevalgano sull’egoismo, sulla superficialità e sulla vigliaccheria di chi decide di scaricare il proprio amico a quattro zampe come un sacchetto dell’immondizia.

La proposta di Matteo Salvini dimostra ancora una volta quella consequenzialità tra annunci e azioni che nella Lega puntualmente si verifica a testimonianza della concretezza della nostre idee e della nostra politica.

Lega Viterbo