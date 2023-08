NewTuscia – GRADOLI – Prosegue a Villa Caviciana il ciclo di appuntamenti “Vino sotto le stelle” inseriti nel calendario delle Sere Fai d’Estate.

In collaborazione con l’associazione Caffè Minerva di Grotte di Castro, sabato 12 agosto, dalle 20.30 alle 23.30, la tenuta (località Macchia del Prete, Gradoli) aprirà le porte per una nu ova degustazione di vini biologici e prodotti locali e l’osservazione del cielo nel periodo di massima attività delle Perseidi, le famose stelle cadenti. La serata sarà condotta dagli ideatori del Progetto “Theia”, Paolo Conte e Antonella Senese, planetaristi, divulgatori scientifici e ideatori di laboratori didattici di astronomia e scienze della terra. Gli ospiti saranno accolti nell’ampio giardino di Villa Caviciana che guarda il lago di Bolsena, con un calice di vino biologico a scelta e un assaggio di eccellenze gastronomiche locali. L’evento avrà inizio con una presentazione del fenomeno delle “stelle cadenti”, per poi proseguire con l’osservazione del cielo. “Sarà l’occasione – affermano gli organizzatori – per scoprire le stelle e le costellazioni e conoscere miti e leggende che circondano, in attesa di vedere le scie luminose lasciate dalle meteore più famose dell’anno”.

La lontananza dai centri abitati, l’assenza di inquinamento luminoso e la posizione privilegiata fanno della tenuta un posto ideale per le osservazioni astronomiche e compiere un viaggio alla scoperta del cielo. L’evento si svolgerà interamente all’esterno, accomodati su teli o cuscini predisposti sul grande prato. È consigliato indossare scarpe comode e un maglioncino per coprirsi. Villa Caviciana metterà a disposizione dei teli per sdraiarsi durante l’osservazione delle stelle, ma i partecipanti possono portarsi il telo o un cuscino personale. Qualora dovessero esserci ospiti con mobilità ridotta, che avessero difficoltà nel sedersi a terra, verranno fornite delle sedute. Per partecipare a “Vino sotto le stelle” è preferibile la prenotazione, che occorre eseguire dal link. https://villacaviciana.com/experience/vino-sotto-le-stelle/. Per avere informazioni e spiegazioni o fare richieste specifiche è possibile scrivere a experience@villacaviciana.com o chiamare il 351 5131307.