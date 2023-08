NewTuscia – RONCIGLIONE – Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera aperta.

“Al termine delle cure oncologiche ricevute da mio figlio, L.O., desidero esprimere la mia riconoscenza all’intero staff dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia di Ronciglione, magistralmente diretto dal Dr. Roberto Latagliata.

In particolare, vorrei ringraziare la Dott.ssa Caterina Stefanizzi, di cui ho potuto conoscere l’alta competenza e la profonda umanità. La Dott.ssa Stefanizzi, con precisa regia, ha coordinato le analisi, gli esami diagnostici, le terapie, infondendo sempre in mio figlio fiducia e ottimismo, invitandolo a combattere la malattia con determinazione, sottolineando ogni suo progresso, ogni risultato ottenuto, con positività ed efficacia. Ha saputo, durante l’intero percorso di cura, comprendere le sue paure, le sue incertezze, i suoi dubbi. Nel centro ospedaliero di Ronciglione ho potuto sperimentare le qualità di chi cura un malato, di chi ogni giorno si trova a fronteggiare varie patologie: costanza, perseveranza, risolutezza, empatia. Curare non è solo applicare un protocollo, prescrivere esami, eseguire analisi, è prendersi cura dell’altro, di chi è fragile, spaventato, in difficoltà, di chi ha bisogno di un incoraggiamento. Mio figlio ha sperimentato tutto questo, da subito è stato chiamato per nome, ha ricevuto attenzioni, è stato parte di una famiglia.

Infine vorrei esternare la mia riconoscenza a tutto il personale paramedico, fondamentale tramite per il paziente, nella somministrazione delle terapie, per il contributo professionale, attento e premuroso. Il mio grazie va alle infermiere Annalisa Lippi, Alessandra Crocicchia, Raffaella Randi, Giulia Pezzuti e Michela Fuschino.”

Roberta Aniello