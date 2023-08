NewTuscia – TARQUINIA – L’Etruria Musica Festival torna a Tarquinia e dopo la parentesi nella cornice del Museo Cerite di Cerveteri si prepara a un doppio appuntamento nella cornice forse più suggestiva del centro storico della città etrusca: mercoledì 9 e giovedì 10 agosto, perciò, la ventesima edizione della rassegna propone due straordinari appuntamenti musicali sul sagrato della Chiesa di Santa Maria in Castello.

Il primo appuntamento, mercoledì 9, alle 21 e 30, vedrà protagonista Maurizio Baglini, pianista visionario, con il gusto per le sfide musicali che porta a Tarquinia la Sinfonia n. 9 op. 125 di Beethoven nella versione per piano solo di Franz Liszt: Baglini – che ha a curriculum esibizioni nei più celebri teatri internazionali – è tra i pochi virtuosi al mondo a eseguire questo capolavoro nella trascendentale trascrizione pianistica del compositore ungherese e nel 2020 ha superato la cifra record di cento esecuzioni dal vivo di questo capolavoro per tastiera.

Giovedì 10 agosto, invece, a Santa Maria in Castello arriva l’Orchestra Filarmonica Giovanile di Civitavecchia diretta da Riccardo Schioppa con la chitarra solista di Angelo Colone, in un programma che spazia da Rossini a Rodrigo sino a Haydn. Anche in questo caso, appuntamento alle 21 e 30.

L’edizione 2023 dell’Etruria Musica Festival è realizzata con il patrocinio del Comune di Tarquinia e del Comune di Cerveteri, con il contributo del Fondo Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici dell’INPS, in collaborazione con la prestigiosa società di concerti OCM Orchestra da camera di Mantova ed il Conservatorio “G. Briccialdi” di Terni. L’appuntamento seguente, dopo le due serate 9 e 10 agosto, sarà il 23 agosto alle 21 e 30 con Rita Marcotulli al pianoforte e Luciano Biondini alla fisarmonica ancora a Santa Maria in Castello.