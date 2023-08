NewTuscia – TARQUINIA – Si è concluso ieri sera [04.08.230, n.d.R] il torneo di Beach Volley dell’evento Sport’n’Roll, grazie alla solerte attenzione della ProLoco e del Comune di Tarquinia, e alla clemenza del tempo, che ha interrotto la pioggia e ha regalato una serata fredda ma serena.

Molti gli intervenuti che hanno incitato e sostenuto i giovani in campo; il dirigente della ASD Pallavolo Tarquinia Claudio Biagiola si è rivolto ai ragazzi, e ha parlato dell’impegno, della tenacia, della lealtà sportiva: valori nel gioco e nella vita; il presidente della Pro Loco Primo Andreini ha ringraziato gli atleti, che hanno sfidato il maltempo; l’Assessore allo Sport dott. Alberto Riglietti ha portato i saluti del sindaco e ha incitato i giovani a riempire le strade della città, animando gli eventi dell’estate tarquiniese; un sentito ringraziamento anche ai consiglieri Stefania Ziccardi e Stefano Zacchini. La Pro Loco ha offerto un gentile omaggio agli allenatori della ASD Tarquinia, che hanno prestato il supporto tecnico, e una medaglia agli oltre 45 giocatori che hanno preso parte all’evento.

Appuntamento domenica 6 agosto per la cerimonia di premiazione dei vincitori: oro alla squadra composta da Samuele e Stefano Benedetti, Andrea Palladino, Eleonora Biagi; argento per Luca Rezzonico, Gabriele De Angelis, Sofia Mignanti, Giulia Coppola, Flaminia Cesarini; bronzo per Beatrice Sacconi, Francesco Mosconi, Lorenzo Fagiani.