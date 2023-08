NewTuscia – TARQUINIA – Il calcio, le premiazioni dei tornei e un omaggio musicale a Fabrizio De André concluderanno, il 6 agosto, la quattro giorni di Sport’n’Roll e Fermento, a Tarquinia Lido. Non poteva mancare lo sport più popolare al mondo. A piazza delle Vele, dalle 21, gli allenatori del Tarquinia Calcio organizzeranno dimostrazioni e partitelle, tra tiri, dribbling, palleggi e passaggi filtranti.

Al termine del Memorial “Meneghetti”, nell’area pedonale di viale dei Tritoni, le premiazioni dei tornei di Sport’n’Roll. A piazza delle Naiadi, dalle 20, al via la serata finale di Fermento, il festival della birra artigianale, mentre dalle 22 la musica del grande Faber sarà proposta dagli Hotel Supramonte.

La band, riconosciuta dalla Fondazione de André, è nata nel 2013, e si è progressivamente affermata come una delle formazioni più accreditate nella diffusione della musica del cantautore genovese. Per il maltempo del 4 agosto sono stati spostati al 6 agosto le iniziative del pugilato e al 7 agosto il concerto di Mark Hanna Band. Sport’n’Roll e Fermento sono patrocinati e finanziati dal Comune e organizzati dalla Pro loco, in collaborazione con l’associazione Evensound e varie società sportive tarquiniesi e con il supporto dell’Aeopc di Tarquinia.