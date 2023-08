NewTuscia – SAN MARINO AL CIMINO – Domenica 13 agosto alle 18, presso l’Abbazia Cistercense di San Martino al Cimino, si terrà un concerto organistico ad ingresso libero organizzato dalla Parrocchia. Un appuntamento, questo, che si ripete ogni anno da ormai decenni e che vede protagonista l’organo Harrison dell’Abbazia.

Alla consolle Ferdinando Bastianini, organista della Cattedrale e di S. Maria della Verità in Viterbo.

L’organo Harrison, proveniente dall’Inghilterra e collocato in Abbazia nel 1995, è un gioiello sia per i colori timbrici, particolarmente suggestivi, che per la maestosa potenza sonora.

Saranno proposti all’ascolto brani di Bach, Best, Franck, Haendel, Lefebùre Vely, J.Pachelbel, Stanley, Toby con l’intento di dare spazio alla letteratura inglese e, più in generale, a composizioni che riescano a mettere in luce la varietà timbrica dei registri del sontuoso organo Harrison.

Un concerto molto richiesto e apprezzato ogni anno dagli appassionati ascoltatori.