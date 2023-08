NewTuscia – VITERBO – Formazione per cacciatori, al via due nuovi corsi organizzati dall’Atc Vt2 e dall’ente di formazione Centro Italia (Azienda speciale della Camera di commercio Viterbo- Rieti).

Si tratta di due corsi, ciascuno composto da due moduli (base + cinghiale). I corsi si terranno da settembre a dicembre 2023 e saranno di 44 ore ciascuno.

«La formazione dei cacciatori – spiega il presidente Alberto Scarito – è fondamentale soprattutto in questo periodo per specializzare più cacciatori che possano essere disponibili a risolvere i problemi dei danni alle colture durante l’anno e non solo durante la stagione della braccata».

Per iscriversi ai corsi c’è tempo fino al 31 agosto 2023 e per farlo basta semplicemente inviare la domanda appositamente compilata a formazione@aziendacentroitalia.it

«Il primo corso si terrà a Viterbo – dice ancora il presidente dell’Atc Vt2 – mentre il secondo in un’altra sede. Questo per dare a tutti, anche a chi non ha la possibilità di spostarsi di partecipare». I moduli per l’iscrizione saranno disponibili dalla prossima settimana.

La quota di iscrizione è 150 euro e sarà richiesta dall’ente di formazione al momento della conferma dell’avvio del corso. Sarà possibile rinunciare all’iscrizione entro 10 giorni dalla data di inizio del corso, comunicando per iscritto all’indirizzo aziendacentroitalia@pec.it. La quota versata sarà restituita interamente.

La sede operativa del corso è a Viterbo in viale Trieste 127, (tel 0761 324196 – sede amministrativa del corso 0746 201364).