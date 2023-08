NewTuscia – ROTECASTELLO (SAN VENANZO) – Torna la musica lirica ma anche il country rockabilly ed il reggae misto all’arte circense a Rotecastello. Dal 5 al 7 agosto infatti, grazie alla nascita dell’Associazione di promozione sociale La Cantinetta Eventi, nel borgo medievale a poca distanza da San Venanzo (Tr), si svolgerà il Festivello. Tre giorni di musica, arte e buon mangiare all’interno della frazione di San Venanzo che ha da poco ospitato anche una tappa di Suoni ControVento. Un piccolo borgo con tanta vitalità: proprio la ri-nascita di un’associazione che ha come obiettivo la valorizzazione del territorio attraverso l’arte sta facendo in modo che il paese possa rimanere attivo. Un gruppo di giovani infatti ha deciso di “investire” il proprio tempo e le proprie passioni in questo suggestivo borgo: Rotecastello dista circa 3 km dal capoluogo di comune, a breve distanza dalla strada che congiunge Marsciano, in pianura, al monte Peglia passando per San Venanzo. Borgo di probabile origine etrusca, mantiene ancora in buono stato la struttura medievale. Il toponimo deriva dalla struttura fortificata a forma di ruota o circolare, rota-castello, menzionato nel catasto del 1292, in buono stato di conservazione. Visibili la Torre principale del borgo e tracce delle altre sei torri che ne costituivano la difesa. Una location quindi suggestiva che ospiterà questa tre giorni di musica, arte – grazie ad alcune esposizione di artigianato locale- ed immancabile il buon cibo tradizionale della zona. Ecco il programma completo:

𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗘𝗟𝗟𝗢 – dal 5 al 7 agosto 2023

Sabato 5 agosto – preparatevi a ballare nella serata dedicata al country rockabilly hillbilly con gli 𝗢𝗹’ 𝗕𝗼𝗼𝘇𝗲𝗿𝘀 𝗕𝗼𝗼𝗴𝗶𝗲

Domenica 6 agosto – 𝗔𝗱𝗿𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗕𝗼𝗻𝗼+𝗦𝗰𝗵𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗮𝘇𝘇𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗲𝗴𝗴𝗮𝗲 𝗖𝗶𝗿𝗰𝘂𝘀: uno spettacolo tra musica e arte circense. The Reggae Circus è il nome dello spettacolo itinerante ideato e diretto da Adriano Bono, ex-cantante di Radici Nel Cemento che dal 2009 è impegnato in numerosi progetti da solista. Lo spettacolo debutta nella primavera dello stesso anno e da allora il seguito di fan e ammiratori continua a crescere grazie al connubio vincente tra musica reggae e spettacolo circense. Il cast artistico del Reggae Circus è sempre diverso perché attinge a un vasto network di artisti circensi e di strada che variano ad ogni spettacolo. Anche i più piccoli sicuramente rimaranno affascinati dal magico mondo del Reggae Circus!

Rimandato a lunedì 7 agosto invece l’ultimo appuntamento del Festivello è dedicato alla Musica Lirica. Un omaggio alla storica associazione del borgo che per anni ha regalato spettacoli unici all’interno delle mura medievali.

𝗢𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗺𝗶𝗰𝗶 𝗱𝗶 𝗥𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼

CONCERTO DI MUSICA LIRICA

-𝗣𝗮𝗼𝗹𝗮 𝗦𝘁𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰𝗰𝗶 (𝗦𝗼𝗽𝗿𝗮𝗻𝗼)

-𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗥𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶 (𝗧𝗲𝗻𝗼𝗿𝗲)

-𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗜𝗮𝗻𝗻𝗶𝗲𝗹𝗹𝗶 (𝗣𝗶𝗮𝗻𝗼𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲)

I posti seduti sono limitati, si consiglia la prenotazione al 3391345043. Possibilità di cenare presso La Locanda del Borgo, sempre su prenotazione. Per accedere agli spettacoli è necessaria la tessera che si può sottoscrivere direttamente all’arrivo durante le serate.