NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Fervono i preparativi per la 44^ Sagra degli Gnocchi di San Lorenzo Nuovo il cui avvio è ormai imminente.

La cerimonia di apertura è fissata, infatti, alle ore 18.30 dell’11 agosto 2023 alla presenza di autorità e sindaci del territorio; la chiusura è prevista per domenica 20 agosto. Gli stand saranno aperti solitamente dalle ore 19.00 mentre per il giorno di ferragosto è previsto anche il pranzo.

Quest’anno poi la Sagra sarà preceduta da una nuova manifestazione voluta dalla Pro Loco a favore di un utenza più giovane con cibi fritti e fast food e musica per tutti; gli stand gastronomici di “Tutti fritti” (questo è il nome della iniziativa) saranno aperti nei giorni 9 e 10 agosto dalle ore 20.00.

“Siamo quasi pronti per l’inizio di questa 44^ edizione della Sagra degli Gnocchi – commenta il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini – una manifestazione sempre più importante, non solo per San Lorenzo Nuovo ma per l’intera Tuscia. Saranno 10 giorni di buon cibo e tanto divertimento, per tornare a vivere anche quest’anno straordinari momenti immersi nell’atmosfera della nostra incantevole piazza a due passi dal nostro Belvedere, splendida “terrazza sul lago” di Bolsena, con il piacere di gustare deliziosi cibi casarecci in compagnia degli amici di sempre. Per i sanlorenzani la Sagra è la festa con la “F” maiuscola e ritengo che ogni sforzo da parte della Pro Loco, dell’Amministrazione Comunale e dei volontari debba essere profuso per arricchirla sempre di più esplorando nuove frontiere e valutando ulteriori ampliamenti.

E’ per tale motivo che analogamente allo scorso anno la Sagra, oltre ai consueti appuntamenti serali a carattere musicale, propone quasi ogni giorno attività culturali e d’intrattenimento quali escursioni, conferenze, presentazioni di libri, finalizzati soprattutto a valorizzare da una parte il territorio, dall’altro il prodotto agricolo/alimentare tipico della zona e regina della Sagra: la patata dell’Alto Viterbese”.

In conclusione desidero ringraziare fin d’ora l’Ass/ne Pro Loco del Presidente Mincini, i volontari e tutti coloro che da diversi giorni si stanno adoperando per la buona riuscita dell’evento e che anche quest’anno sacrificheranno le loro vacanze estive per tenere alto il buon nome della Sagra e di San Lorenzo Nuovo.”

L’appuntamento è quindi fissato per le ore 18.30 dell’11 agosto, quando finalmente si alzerà il sipario sulla Sagra degli gnocchi nr 44.