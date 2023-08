NewTuscia – TORRE ALFINA (ACQUAPENDENTE) – La Cooperativa L’Ape Regina presenta il programma dell’estate 2023 a Torre Alfina: una serie di eventi che offriranno ai visitatori di tutte le età l’opportunità di esplorare, scoprire ed amare le meraviglie della Natura!

Partiamo dal primo evento a calendario: “Sassi da favola” – prima edizione di un emozionante concorso di scrittura in Natura dedicato a ragazzi dai 9 ai 12 anni. L’evento si terrà sabato 12 agosto, alle ore 17.30, presso il suggestivo Bosco del Sasseto, conosciuto anche come “Il Bosco delle Fate”.

“Ami la Natura? Ti piacciono le favole e le storie? Bene! Allora stavolta sarai tu a crearne una in un contesto naturalistico d’eccezione: il Bosco del Sasseto! Vestirai i panni di uno scrittore privilegiato che, ispirato direttamente dalle suggestioni magiche del luogo, vedrà scritto sul suo taccuino tutto ciò che il regno di fate e folletti gli solleticherà– si legge nel comunicato. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il bosco incantato alla ricerca di ispirazione per comporre un testo avvincente o anche solo per appuntare le proprie emozioni. Al termine ogni ragazzo riceverà un ricordo dell’esperienza vissuta.

Passiamo al secondo appuntamento: una coinvolgente avventura nel Bosco del Sasseto, “Caccia al tesoro con il Brigante”, che si terrà venerdì 18 agosto, alle ore 17.30.

“Accompagnati da uno strano Brigante, un po’ sbadato ma affascinante, invitiamo tutti i ragazzi di età superiore a 7 anni a partecipare a un’emozionante caccia al tesoro nel fitto Bosco di Torre Alfina. Il Brigante ha sentito parlare di un prezioso e sostanzioso tesoro nascosto tra massi rocciosi e rami contorti, ma non conosce la sua esatta ubicazione!”

Il Brigante ha bisogno dell’aiuto di chi sa leggere le mappe e sa risolvere indovinelli ed enigmi: “Lanciamo un appello a tutti coloro che fossero interessati a dividersi il bottino, a contattarci, per organizzare una spedizione di ricerca immersi nella Natura e ricevere una preziosa ricompensa.” – afferma il Brigante.

Il terzo appuntamento si svolgerà invece al Museo del fiore: “Lanterne d’Estate”, un appassionante laboratorio creativo dedicato a bambini e ragazzi per dare sfogo alla loro creatività e portare con sé un po’ di Natura.

Dal mercoledì 9 a domenica 13 agosto e dal martedì 15 a domenica 20 agosto alle ore 17.00, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza unica presso il Museo del Fiore.

“La notte più romantica dell’Estate” è l’occasione perfetta per scoprire la magia della Natura attraverso la creazione di lanterne personalizzate. Anche quando l’estate sarà finita, i desideri dei partecipanti saranno sempre accesi nelle loro lanterne, rendendo l’inverno più luminoso.

La partecipazione è aperta a bambini di tutte le età e il programma prevede una passeggiata finalizzata alla raccolta di materiali vegetali, una breve visita al museo e un laboratorio creativo: utilizzando semplici fiori, foglie o semi che arricchiscono la Natura di realizzerà una lanterna personale, un oggetto unico e magico per dare nuova atmosfera alla propria stanza.

Passiamo in ultimo a “Mani alate nella notte“, un’esperienza unica in notturna per conoscere il misterioso mondo dei pipistrelli. L’evento si terrà domenica 13 agosto alle ore 17.00 e si prevede una cena “al sacco” o “da asporto” in collaborazione con l’evento “Torre Alfina in festa – 1°Street food per le vie del borgo”. Prima di concludere conta dei pipistrelli che abitano la bat-box del Museo e passeggiata in notturna.

I pipistrelli, affascinanti mammiferi alati che dominano l’oscurità, spesso sono oggetto di racconti e storie che suscitano timore. Tuttavia, il Museo del Fiore in collaborazione con le naturaliste del parco di Monte Rufeno vi invita a scoprire la realtà di questi animali notturni. Con l’aiuto di un bat-detector, ascolterete le tracce sonore emesse dai chirotteri e scoprirete il loro importante ruolo in Natura.

Concludiamo con l’appuntamento “Soap-resa! Saponette, scrigni di Natura“, un tradizionale laboratorio, estremamente pratico, dedicato agli amanti della Natura e del fai da te.

Da mercoledì 23 a domenica 27 agosto alle ore 17.00, gli appassionati di Natura avranno l’opportunità di riscoprire antiche usanze e tradizioni, sporcandosi le mani e divertendosi nel realizzare saponette artigianali 100% vegetali, arricchite da fiori freschi o secchi. Questa esperienza è dedicata a coloro che amano la Natura e desiderano conoscere modi alternativi per preservarla, anche attraverso il gesto quotidiano del lavarsi le mani.

I costi sono differenti per evento e prevedono sconti per bambini e ragazzi.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si prega di contattare la Coop. L’Ape Regina al numero +39 388 8568841 (anche WhatsApp) o via email all’indirizzo eventi@laperegina.it entro il giorno precedente all’evento.

Il Museo del fiore si trova in località Giardino, ingresso n. 4 della Riserva Naturale Monte Rufeno a Torre Alfina. La biglietteria del Bosco del Sasseto è in Piazzale Sant’Angelo, n. 19, a Torre Alfina, nella piazza principale ai piedi del Castello del borgo.