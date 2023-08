“Siate una nuova generazione di maestri di umanità.Giovani testimoni di un’ecologia integrale come scala di valori interiori e tutela del creato”

Stefano Stefanini

NewTuscia – LISBONA – Molti giovani provenienti dalla nostre Diocesi stanno partecipando attivamente agli eventi delle Giornate di Lisbona dedicate alla Gioventù, alla presenza di Papa Francesco.

Dopo la giornata dedicata alle istituzioni e alla Chiesa del Portogallo, da ieri giovedì papa Francesco si sta dedicando completamente ai giovani. Dopo il discorso all’Università Cattolica si e’ trasferito a Cascais per incontrare i giovani di Scholas Occurrentes. Quindi tornerà a Lisbona e nel pomeriggio ci sarà l’accoglienza ufficiale del Papa da parte dei giovani arrivati in Portogallo da tutto il mondo per le Giornate Mondiali della Gioventù

Papa Francesco con i giovani di Lisbona. Foto Vatican news.

Quali sono i messaggi che più hanno colpito i nostri giovani accorsi a Lisbona ?

C’è “l’urgenza drammatica di prenderci cura della casa comune. Tuttavia, ciò non può essere fatto senza una conversione del cuore e un cambiamento della visione antropologica alla base dell’economia e della politica. Non ci si può accontentare di semplici misure palliative o di timidi e ambigui compromessi”. Lo ha detto il Papa agli universitari aggiungendo: “In nome del progresso state facendo un regresso e questo non è possibile.

Voi siete la generazione che può vincere questa sfida: avete gli strumenti scientifici e tecnologici più avanzati ma, per favore, non cadete nella trappola di visioni parziali”.

Il Papa invita i giovani a vedere la questione nel suo insieme, ovvero in un’ottica di “ecologia integrale”, e quindi “di ascoltare la sofferenza del pianeta insieme a quella dei poveri; di mettere il dramma della desertificazione in parallelo con quello dei rifugiati; il tema delle migrazioni insieme a quello della denatalità; di occuparci della dimensione materiale della vita all’interno di una dimensione spirituale. Non polarizzazioni, ma visioni d’insieme”

Il Papa chiede ai giovani di imparare a rischiare. “Amici – ha detto agli universitari che ha incontrato a Lisbona -, permettetemi di dirvi: cercate e rischiate. In questo frangente storico le sfide sono enormi e i gemiti dolorosi. Stiamo attraversando una terza guerra mondiale a pezzi ma abbracciamo il rischio di pensare che non siamo in un’agonia, bensì in un parto; non alla fine, ma all’inizio di un grande spettacolo. Ci vuole coraggio. Siate dunque protagonisti di una ‘nuova coreografia’ che metta al centro la persona umana, siate coreografi della danza della vita”.

“L’autopreservazione – ha sottolineato Papa Francesco – è una tentazione, un riflesso condizionato della paura, che fa guardare all’esistenza in modo distorto. Se i semi preservassero sé stessi, sprecherebbero completamente la loro potenza generativa e ci condannerebbero alla fame; se gli inverni preservassero sé stessi, non ci sarebbe la meraviglia della primavera. Abbiate perciò il coraggio di sostituire le paure coi sogni: non amministratori di paure, ma imprenditori di sogni!”, è l’appello del Pontefice ai giovani.

Il Papa chiede poi di vivere la vita reale anche se questo può portare inquietudine. Nel discorso ha sottolineato: “Siamo chiamati a qualcosa di più, a un decollo senza il quale non c’è volo. Non allarmiamoci allora se ci troviamo assetati dentro, inquieti, incompiuti, desiderosi di senso e di futuro, com saudades do futuro!”, “non siamo malati, ma vivi”. Per il Papa dobbiamo preoccuparci piuttosto “quando siamo disposti a sostituire la strada da fare con un qualsiasi punto di ristoro, purché ci dia l’illusione della comodità; quando sostituiamo i volti con gli schermi, il reale con il virtuale; quando, al posto delle domande che lacerano, preferiamo le risposte facili che anestetizzano”.

Gli studi superiori non dovrebbero essere “un privilegio” per pochi. “Sarebbe uno spreco pensare a un’università impegnata a formare le nuove generazioni solo per perpetuare l’attuale sistema elitario e diseguale del mondo, in cui l’istruzione superiore resta un privilegio per pochi.

Se la conoscenza non viene accolta come responsabilità, diventa sterile.

Se chi ha ricevuto un’istruzione superiore, che oggi, in Portogallo e nel mondo, rimane un privilegio, non si sforza di restituire ciò di cui ha beneficiato, non ha capito fino in fondo cosa gli è stato offerto”. Per Papa Francesco il titolo di studio non deve essere visto “solo come una licenza per costruire il benessere personale, ma come un mandato per dedicarsi a una società più giusta e inclusiva, cioè più progredita”.

Il Papa chiede dunque ai giovani: “Voi, cari studenti, pellegrini del sapere, cosa volete vedere realizzato in Portogallo e nel mondo? Quali cambiamenti, quali trasformazioni? E in che modo l’università, soprattutto quella cattolica, può contribuirvi?”.

Il Papa chiede infine ai giovani universitari del Portogallo di diventare “maestri di speranza”. “Ascoltandovi, ho pensato a una frase che forse vi è familiare, dello scrittore José de Almada Negreiros: ‘Ho sognato un Paese in cui tutti arrivavano a essere maestri’ (A Invenção do Dia Claro). Anche questo anziano che vi parla, che già sono vecchio, sogna che la vostra generazione divenga una generazione di maestri. Maestri di umanità. Maestri di compassione. Maestri di nuove opportunità per il pianeta e i suoi abitanti. Maestri di speranza. Maestri che difendono la vita minacciata da grave distruzione ecologica”.

In particolare riferendosi all’ambiente, papa Francesco lo riconduce alla dimensione della tutela della casa comune che è l’effetto della coesistenza e anche dell’intersecarsi di prospettive diverse: ambiente e educazione, ambiente e sana economia, ambiente e lavoro, ambiente e rispetto della dignità e dei diritti:

– il futuro pensando alle nuove generazioni, ad iniziare da coloro che si affacciano alla vita e che magari trovano impedimenti nel proseguire, perché ideologie, politiche, legislazioni solo in apparenza si occupano di dare entusiasmo e continuità al loro futuro.

– il futuro significa in primo luogo correzione di metodi ed obiettivi politici, economici e legislativi, per riportarli realisticamente alle esigenze di singoli e di comunità; e poi partecipazione che si traduce nella capacità di dialogo con tutti e su tutto.

La fraternità, allora, non è soltanto il terzo cantiere, ma anche il punto di arrivo di una cultura e di un’ideale che nei giovani non va inculcato, ma è già vissuto come normalità. Non un’aggiunta, né come via per ‘lasciarsi vivere’ senza ideali e radici. Governare i processi aprendo cantieri di speranza. Questo permette a Francesco di concludere con un appello, che è anche un programma: “Sentiamoci tutti insieme chiamati, fraternamente, a dare speranza al mondo in cui viviamo”.

Il saluto paterno di papa Francesco ai giovani durante la cerimonia di accoglienza che ha aperto ufficialmente la Giornata Mondiale della Gioventù 2023 con le due sollecitazioni del Papa ai giovani arrivati da tutto il mondo: sperimentare in questi giorni la gioia della reciproca accoglienza e aprirsi al colloquio con il Signore per essere testimoni della sua vicinanza. Poi la raccomandazione: attenti ai “lupi” nascosti “dietro sorrisi di falsa bontà” e attenti alle “illusioni del virtuale”

Così ha concluso il Pontefice: “Cari ragazzi e ragazze, vi invito a pensare a questa cosa tanto bella: che Dio ci ama, Dio ci ama come siamo, non come vorremmo essere o come la società vorrebbe che fossimo: come siamo. Ci ama con i difetti che abbiamo, con le limitazioni che abbiamo e con la voglia che abbiamo di andare avanti nella vita. Dio ci chiama così: abbiate fiducia perché Dio è padre, ed è un padre che ci ama, un padre che ci vuole bene !”