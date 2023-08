I CRI Green Camps della Croce Rossa Italiana sono la prima fase del progetto di educazione stradale realizzato in collaborazione con Bridgestone e si svolgeranno dal 17 luglio al 10 settembre in otto territori in tutta Italia, coinvolgendo circa 270 bambini e ragazzi di età compresa tra 8 e 17 anni

NewTuscia – APRILIA – Per sensibilizzare i giovani su temi importanti come la sicurezza stradale e l’educazione ambientale, parte ad Aprilia il CRI Green Camp, campo non residenziale, gratuito e inclusivo, primo step della campagna di sensibilizzazione “Sicurezza on the road – La vita è un viaggio, rendiamolo più sicuro” realizzata da Bridgestone, leader nelle soluzioni avanzate per la mobilità sostenibile, e dalla Croce Rossa Italiana, la più grande Organizzazione di volontariato in Italia.

Il CRI Green Camp, organizzato dal Comitato della CRI di Aprilia, sarà ospitato dal 31 luglio al 6 agosto presso IC Giovanni Pascoli, plesso Montarelli, al quale parteciperanno 20 ragazzi tra i 14 e i 17 anni. I giovanissimi verranno coinvolti in attività ludico-formative che arricchiranno il loro percorso di crescita, incentrate sui temi della sostenibilità ambientale, attraverso laboratori didattici e sensoriali, passeggiate guidate ed escursioni presso siti naturalistici, e della sicurezza stradale, con attività esperienziali ed educative. Infatti, il campo mira a educare i bambini al rispetto dell’ambiente e alla sicurezza stradale, affinché siano più responsabili e consapevoli della salvaguardia dell’ecosistema e della sicurezza, contribuendo altresì ad accrescerne la creatività e la capacità di costruire legami.

La sicurezza stradale resta quindi un argomento sensibile non solo a livello nazionale, ma anche per le comunità locali. Nel 2021 si sono verificati nel Lazio 17.486 incidenti stradali (+31,5% sul 2020), causando 288 vittime. Nella regione, il numero più alto di incidenti stradali è stato registrato a Roma (14.031; +33,2% sul 2020), con 182 vittime e 17.896 feriti, mentre in provincia di Latina gli incidenti sono stati 1.513 (+22,6% sul 2020), con 53 vittime e 2.269 feriti.[1] Ed è proprio questo l’obiettivo del progetto realizzato da Bridgestone e dalla Croce Rossa Italiana, ovvero diffondere la cultura della sicurezza nel nostro Paese, contribuendo a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in vista del 2030.

“Siamo entusiasti del progetto Sicurezza on the road realizzato insieme a Croce Rossa perché ci consente di promuovere tra i più giovani la cultura della sicurezza stradale, una tematica che in qualità di azienda leader globale nella mobilità ci sta particolarmente a cuore ed è in linea con E8 Commitment, l’impegno della nostra azienda per costruire un mondo più sostenibile, sicuro e inclusivo” dichiara Emilio Tiberio, COO e CTO di Bridgestone EMIA.

“Attraverso l’impegno di Volontarie e Volontari nei Comitati territoriali della CRI informeremo i giovani sui rischi derivanti da un comportamento non responsabile alla guida. La Sicurezza stradale è una tematica da sempre al centro delle iniziative della Croce Rossa Italiana e la partnership con Bridgestone ci permette di trasmettere ai giovani valori importanti che, ci auguriamo, siano per loro un punto di partenza per una guida più sicura e un domani con un numero sempre minore di incidenti e vittime della strada”, aggiunge Edoardo Italia, Vicepresidente e Rappresentante dei Giovani della CRI.

“Sicurezza on the road” continuerà a ottobre in circa 95 scuole secondarie di primo e secondo grado, coinvolgendo circa 5.000 studenti. A partire dal 2024 il progetto arriverà “nelle piazze”, grazie ad attività interattive e la diffusione di materiali informativi su tutto il territorio italiano.

[1] Fonte ISTAT: incidenti stradali nel Lazio: https://www.istat.it/it/archivio/278141