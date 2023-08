NewTuscia – PROCENO – Fine luglio di nuove ed insistenti critiche da parte di imprenditori agricoli e ristoratori aquesiani operanti nella valle della Paglia ma territorialmente sotto la giurisdizione del Comune di Proceno.

“Siamo delusi e sconfortati”, sottolinea il Comitato, “per la non risposta alla Nostra lettera tanto da parte del Comune di Proceno quanto del Prefetto di Viterbo. Non ci resta altro che focalizzarci con insistenza sulle problematiche sollevate. Anche perché il caldo torrido di questi giorni le ha acuite. Chiediamo se e quali provvedimenti sono stati intrapresi dall’Amministrazione chiamata in causa, circa la salubrità dell’aria. Inoltre chiediamo quali sono le iniziative per la Frazione di Centeno e per attività ed i residenti della valle in vista del Giubileo 2025. Se e come i finanziamenti “vantati” dal Comune incidono sullo sviluppo e la salvaguardia della Valle del Paglia e dei suoi residenti. Segnaliamo nel frattempo che la precarietà della situazione di salubrità dell’aria determina una grave difficoltà per le attività economiche ed una svalutazione dei beni in essa presenti. I cambiamenti climatici in atto consigliano un attenzione particolare per le tematiche ambientali e la salute dei cittadini ed azioni da parte delle istituzioni ad ogni livello per prevenire e mitigare i cambiamenti climatici in essere. Niente di tutto questo osserva dalle nostre parti e lo diciamo con rammarico e sofferenza. Tutto ciò premesso si chiede alle autorità competenti in questa torrida estate, di intraprendere le iniziative di tutela della salute pubblica atte a eliminare tutte le fonti di possibile inquinamento. Di predisporre altresì un piano antincendio volto a limitare ogni possibile fonte di propagazione del fuoco. Noi sia chiaro non abbiamo intenzione di mollare e lasciare che i nostri diritti siano sistematicamente calpestati.