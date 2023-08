NewTuscia – TARQUINIA – Tiro con l’arco, pugilato, basket e rock sono il menù della seconda serata di Sport’n’Roll e Fermento, il 4 agosto, a Tarquinia Lido. Due le novità nel programma: la partecipazione a piazza delle Vele, dalle 21, del campione del mondo di Ibo Youth dei pesi leggeri Christian Gasparri, accompagnato dai maestri della Federazione Pugilista Italiana (FPI) Riccardo e Angelo Gasparri; e il torneo di pallacanestro 3×3 per i più piccoli organizzato dal Basket Pegaso Tarquinia che si terrà fino al 6 agosto, dalle 19, nell’area pedonale di viale dei Tritoni a precedere il memorial “Meneghetti”. Lo stabilimento La Pineta, dal 4 al 6 agosto, dalle 21, farà da cornice al tiro con l’arco, con prove e dimostrazioni che vedranno protagonista la plurititolata campionessa Anastasia Anastasio dell’asd Arco club Tarkna ’89. Per gli appassionati del pugilato, a piazza delle Vele, dalle 21,30, ci saranno gli istruttori dell’asd Angelo Jacopucci Boxe per far conoscere questa disciplina. Per tre giorni, dalle 21, l’area pedonale di viale dei Tritoni vedrà le elettrizzanti sfide di basket 3×3 del memorial “Meneghetti”. Per i “beer lover” l’appuntamento con Fermento, il festival della birra artigianale, è dalle 20 a piazza delle Naiadi, che alle 22 ospiterà il concerto gratuito di Mark Hanna Band. Tra i gruppi più conosciuti a Roma è guidato da Mark Hanna, cantante, chitarrista, doppiatore, regista, compositore, arrangiatore americano, che vanta oltre quarant’anni di carriera, costellata di collaborazioni con artisti italiani e internazionali che vanno da Carl Anderson a Paul Young, Chicago Beau ad Alex Britti, da Amii Stewart ai maestri Caruso e Pirazzoli. Sport’n’Roll e Fermento sono patrocinati e finanziati dal Comune e organizzati dalla Pro loco, in collaborazione con l’associazione Evensound e varie società sportive tarquiniesi e il supporto dei volontari dell’Aeopc di Tarquinia.