Viterbo

Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Tra la sera e la notte tempo in generale miglioramento ovunque. Temperature comprese tra +16°C e +30°C.

Lazio

Nuvolosità in aumento dal mattino su tutta la regione con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi sui settori settentrionali, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera instabilità diffusa con precipitazioni localmente anche a carattere di temporale, specie sulle zone interne. Fenomeni meno probabili sulle coste.

Nazionale

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con locali piogge tra Liguria, Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto in Emilia Romagna. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento al Nord-Ovest mentre piogge e temporali insisteranno tra Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

AL CENTRO



Al mattino locali piovaschi tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio sono in arrivo acquazzoni e temporali sparsi, soprattutto sul versante adriatico. In serata tempo in miglioramento ma con ancora dei fenomeni residui nelle zone interne e regioni adriatiche.