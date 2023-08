NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO . Il 1^ agosto si è concretizzato l’affidamento del servizio idrico integrato a Talete spa.

Come previsto nell’ Atto di Orientamento n. 119 del 14/11/2022 della Conferenza dei Sindaci, l’azienda prosegue l’iter verso una gestione organica del servizio idrico, acquisendo la gestione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue del comune costiero.

La positiva interlocuzione tra Amministrazione comunale, Gestore del servizio idrico ed Ente di Governo, ha prodotto questo rilevante risultato.

L’affidamento riguarda il servizio idrico in tutta la sua filiera e costituisce un tassello importante in vista della gestione unitaria.

Rappresenta anche un presupposto fondamentale per definire e attuare, in armonia con i sindaci, una necessaria riorganizzazione aziendale che possa agevolare le attività nell’interesse dei cittadini della provincia di Viterbo.

“Ringrazio tutti gli attori coinvolti – dichiara l’amministratore unico Salvatore Genova – che con impegno e serietà hanno contribuito al buon esito dell’operazione.

Il lavoro è ancora lungo e delicato ma, con costanza e determinazione, l’azienda sarà in grado di ottemperare al suo mandato e offrire costantemente un servizio di buona qualità”.

«La società Talete – conferma il sindaco Emanuela Socciarelli – ha dimostrato un forte impegno per l’efficienza operativa e la sostenibilità ambientale, valori che condividiamo e riteniamo fondamentali per il futuro del nostro territorio. Sono fiduciosa che insieme affronteremo questa nuova fase con determinazione e visione lavorando per il benessere collettivo e il progresso della nostra cittadina. Ringrazio per il lavoro sinergico al fine del nostro ingresso il presidente della Provincia Alessandro Romoli e l’amministratore unico di Talete Salvatore Genova».