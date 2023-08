NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Sono particolarmente orgoglioso che Francesco Battistoni , con il quale ho condiviso trent’anni di attività politica, sia stato nominato al vertice dell’organizzazione di Forza Italia.

Un ruolo altamente strategico, voluto dal segretario nazionale Antonio Tajani, che conosce bene le sue qualità organizzative, di dialogo e mediazione.

Francesco è cresciuto politicamente nella Tuscia ricoprendo importanti ruoli.

Parlamentare di grande esperienza,sono sicuro, che opererà in maniera equilibrata su tutto il territorio nazionale, ma che non potrà fare a meno di guardare con occhio benevolo la tuscia , dalla quale è partito, per giungere ad una delle posizioni più prestigiose di Forza Italia.

Buon lavoro Francesco!”

Giovanni Arena