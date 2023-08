E che nessuno provi a dire che l’autorizzazione dipende dal Comune, dalla Sindaca o dall’amministrazione Frontini perché questo è FALSO. Il parere del Comune è consultivo e pareri negativi dati in passato non hanno fermato gli ampliamenti.

Il Comune si difende, e se servirà lo farà con ogni mezzo e strumento a disposizione, ma le competenze in fase di autorizzazione del Comune sono poche, limitate e consultive. È la Regione che autorizza l’ampliamento della discarica, e non a caso è la regione che coordina il processo. E ad oggi, purtroppo la linea di pensiero non è cambiata. Nessuno più di noi può capire che ci vuole tempo per realizzare i cambiamenti di rotta, ma una nuova autorizzazione metterebbe la pietra tombale su ogni scelta futura.

La mancanza di risposte e l’assenza di oggi dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Sabatini e Paterna ci preoccupano, ma restiamo fiduciosi che il lavoro sarà svolto per il territorio: e l’unico modo per farlo è negare quell’autorizzazione, peraltro data in palese contrasto col Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, che prevede l’autosufficienza dell’ATO provinciali e il cui periodo transitorio di 36 mesi scade dopodomani.