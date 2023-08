NewTuscia – VITERBO – Conclusa da qualche giorno la stagione agonistica estiva per gli atleti dell’Alto Lazio, il presidente Ermanno Tronti traccia un bilancio più che positivo dei risultati ottenuti nelle manifestazioni che si sono succedute a partire dal mese di aprile e concluse a fine luglio.

Ai Campionati di società assoluti, l’Alto Lazio ha presentato sia la squadra maschile che femminile composta prevalentemente da giovanissimi delle categorie Allievi/e che si son ben difesi sia in ambito regionale, ottenendo rispettivamente la 6^ e 5^ posizione in classifica generale e 104° e 97° posto in ambito nazionale dovendo purtroppo fare a meno quest’anno del suo atleta più rappresentativo, il quattrocentista Leonardo Bargagli. Numerosi gli atleti che hanno ottenuto i minimi di partecipazione per i Campionati Italiani di categoria di Caorle con gli Allievi e Grosseto con gli Juniores e numerosi anche quelli che il minimo l’hanno sfiorato di poco, ma che comunque hanno mostrato notevoli miglioramenti nelle loro prestazioni, ottenendo anche alcuni record provinciali di categoria, come Erica Ciatti e Riccardo Ticconi nell’Asta, frutto del bel lavoro svolto con i loro allenatori durante il periodo di preparazione invernale. A Caorle gli allievi erano presenti con Andrea Spiti impegnato per la prima volta nel Decathlon e i velocisti Pietro Belcapo, Cristian Pagnottella, Riccardo e Lorenzo Ticconi impegnati nella staffetta 4x100m.

A Grosseto i migliori risultati sono stati ottenuti da Matteo Cianchelli che negli 800m. si è classificato 14° portando il suo record personale a 1’54”77, Elena Vergaro (quest’anno ancora in prestito alla Studentesca Andrea MIlardi) che nella finale dei 100hs. si è classificata 4^ con nuovo record personale di 14”24, e Giuseppe Guerra impegnato sia nel Peso che nel Disco. Anche gli Allievi hanno preso parte ai Campionati di Società di categoria ottenendo la 83^ posizione nazionale con 9.550 punti, spinti dalle belle prestazioni di Lorenzo Ticconi nel lungo 6,45 e sopra i 40m. nel giavellotto. Tra le Allieve durante questa prima parte di stagione agonistica si sono messe in evidenza sia la mezzofondista Michela Castagna negli 800/1500m. e la velocista Sonia Tundo nei 100/200m.